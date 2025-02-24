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На Полтавщині працівники виправної колонії катували засуджених

Варвара Шолян
glavcom.ua
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На Полтавщині працівники виправної колонії катували засуджених
На засуджених чинили психологічний тиск та застосовували тортури
фото: Офіс генерального прокурора

Службовці систематично знущалися із ув’язнених

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’яти службових осіб однієї з виправних колоній Полтавської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Фігурантам інкриміновано катування (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 127 КК України). Крім того, організатору інкриміновано нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть ув’язненого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Розслідування встановило, що службовці колонії систематично катували і знущалися із засуджених. Після прибуття до колонії людей змушували до дій, що могли компрометувати їх перед іншими в’язнями, а процес знімали на відеокамеру – щоб у подальшому використовувати ці матеріали для шантажу.

У разі відмови виконати вимоги працівника колонії на засудженого чинили психологічний тиск та застосовували тортури – били ногами, гумовими кийками, палицями, викручували руки за спиною тощо.

Зокрема, у лютому 2022 року співробітники колонії катували одного із засуджених упродовж години. Все це супроводжувалося постійним психологічним тиском. Під час чергового катування організатор завдав ув’язненому тяжких тілесних ушкоджень, через які той помер.  

«Главком» повідомляв, що у лютому цього року спільнику фігуранта справи про «щура» в лавах СБУ Максиму Ситєнкову оголосили підозру в державній зраді.

Раніше цього місяця викрили і самого «щура» – ним виявився начальник Штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитро Козюра. Як з’ясувалося, у лютому 2022 року він почав працювати на російську ФСБ.

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Теги: Офіс Генерального прокурора Україна Полтавщина підозра

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Кримінал

На Полтавщині працівники виправної колонії катували засуджених
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