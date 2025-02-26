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Зеленський назвав деталі рамкової угоди між США та Україною щодо копалин

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський назвав деталі рамкової угоди між США та Україною щодо копалин
В угоді немає положень про фонд у $500 млрд та повну власність США
фото: скриншот відео

Угода є частиною великих домовленостей із США і може бути «частиною великих гарантій безпеки»

Зеленський підтвердив, що між США та Україною погоджена рамкова угода щодо природних копалин, яка не потребує ратифікації парламенту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію очільника держави.

В угоді немає положень про фонд у $500 млрд та повну власність США.

«Навіть в рамковій угоді я дуже хотів, щоб зʼявилось хоча б речення про гарантії безпеки України... І це зʼявилось в десятому пункті. Важливо, що це є», – сказав Зеленський. 

Київ та Вашингтон розроблятимуть окрему детальну угоду про фонд, яка потребуватиме ратифікації, додав президент. Зеленський сказав: «Головне для мене було, що ми не є боржниками». Він заявив, що рамкову угоду про створення спільного Фонду пропонують підписати міністрам.

Також ця угода є частиною великих домовленостей із США і може бути «частиною великих гарантій безпеки».

Нагадаємо, Кабінет міністрів 26 лютого розгляне текст угоди про рідкоземи зі Сполученими Штатами Америки. Її офіційна назва «Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.

Також Шмигаль наголосив, що Україна не розглядає підписання будь-яких угод, якщо там немає гарантій безпеки.

«Главком» наводить повний текст варіанту потенційної угоди між Україною та США.

Як відомо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

До слова, Україна погодилася на угоду з США про видобуток корисних копалин після того, як Вашингтон зняв найжорсткіші вимоги.

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Теги: міністр Володимир Зеленський Україна президент Вашингтон корисні копалини

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