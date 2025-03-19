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Загадка трусів Мосійчука. Чи був конфуз у прямому ефірі? (відео)

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Колишній нардеп заявляє, що провокативні кадри поширюють його недруги
фото: Скриншот/Telegram

Екснардеп стверджує: то не він в трусах вийшов в ефір, то штучний інтелект йому домалював конфуз

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук втрапив у скандал із відео, на якому він постав перед глядачами нібито у дірявій спідній білизні. Сам Мосійчук наполягає, що ці кадри згенеровані штучним інтелектом, а поширюють їх його недруги. «Главком» дослідив історію з резонансними трусами. 

Сьогодні, 19 березня, у Telegram стало поширюватися відео, на якому екснардеп Мосійчук спілкується з блогером Олександром Шелестом (на YouTube-каналі Шелеста є інтерв'ю з Мосійчуком, датоване 17 березня). У перші секунди у кадрі з'являється Мосійчук, вдягнутий в худі – те саме, в якому він був на інтерв’ю, при цьому штани на ньому відсутні, і видно труси, причому з дірками. 

Ігор Мосійчук заявив, що відео згенероване штучним інтелектом і поширюється нібито за гроші – мовляв, це є частиною кампанії з його цькування. Зокрема, він звинуватив у цьому Офіс президента.

Тим часом користувачі соцмереж коментують «провокацію» доволі саркастично. 

Загадка трусів Мосійчука. Чи був конфуз у прямому ефірі? (відео) фото 1
фото: Скриншот
Загадка трусів Мосійчука. Чи був конфуз у прямому ефірі? (відео) фото 2
фото: Скриншот/Telegram

Раніше «Главком» повідомляв, що Ігор Мосійчук ще за часів свого депутатства  став фігурантом розслідування щодо вимагання хабаря за депутатський запит і лобіювання комерційних інтересів. 

У вересні 2017 року Верховна Рада проголосувала за притягнення до відповідальності, затримання та арешт Ігоря Мосійчука, якому  інкримінували хуліганство, втручання в діяльність судових органів, погрози суддям та правоохоронцям, а також хабарництво. Тодішній генпрокурор Віктор Шокін навіть продемонстрував відео, на якому був зафіксований момент передачі хабаря Ігорю Мосійчуку. Проте сам Мосійчук і тоді стверджував, що відео було змонтоване, і що звинувачення у корупції є «помстою» Віктора Шокіна і Петра Порошенка (на той час – президента України).

Також Ігор Мосійчук відзначився тим, що восени минулого року поширив новину про начебто смерть нардепа Нестора Шуфрича, а потім сам її спростував.

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Теги: Ігор Мосійчук скандал Україна білизна інтерв'ю

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