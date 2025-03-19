Загадка трусів Мосійчука. Чи був конфуз у прямому ефірі? (відео)
Екснардеп стверджує: то не він в трусах вийшов в ефір, то штучний інтелект йому домалював конфуз
Колишній народний депутат Ігор Мосійчук втрапив у скандал із відео, на якому він постав перед глядачами нібито у дірявій спідній білизні. Сам Мосійчук наполягає, що ці кадри згенеровані штучним інтелектом, а поширюють їх його недруги. «Главком» дослідив історію з резонансними трусами.
Сьогодні, 19 березня, у Telegram стало поширюватися відео, на якому екснардеп Мосійчук спілкується з блогером Олександром Шелестом (на YouTube-каналі Шелеста є інтерв'ю з Мосійчуком, датоване 17 березня). У перші секунди у кадрі з'являється Мосійчук, вдягнутий в худі – те саме, в якому він був на інтерв’ю, при цьому штани на ньому відсутні, і видно труси, причому з дірками.
Ігор Мосійчук заявив, що відео згенероване штучним інтелектом і поширюється нібито за гроші – мовляв, це є частиною кампанії з його цькування. Зокрема, він звинуватив у цьому Офіс президента.
Тим часом користувачі соцмереж коментують «провокацію» доволі саркастично.
Раніше «Главком» повідомляв, що Ігор Мосійчук ще за часів свого депутатства став фігурантом розслідування щодо вимагання хабаря за депутатський запит і лобіювання комерційних інтересів.
У вересні 2017 року Верховна Рада проголосувала за притягнення до відповідальності, затримання та арешт Ігоря Мосійчука, якому інкримінували хуліганство, втручання в діяльність судових органів, погрози суддям та правоохоронцям, а також хабарництво. Тодішній генпрокурор Віктор Шокін навіть продемонстрував відео, на якому був зафіксований момент передачі хабаря Ігорю Мосійчуку. Проте сам Мосійчук і тоді стверджував, що відео було змонтоване, і що звинувачення у корупції є «помстою» Віктора Шокіна і Петра Порошенка (на той час – президента України).
Також Ігор Мосійчук відзначився тим, що восени минулого року поширив новину про начебто смерть нардепа Нестора Шуфрича, а потім сам її спростував.
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