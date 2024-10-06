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Екснардеп, який воює, розповів, як він бачить перемогу України

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Екснардеп, який воює, розповів, як він бачить перемогу України
Євген Фірсов вважає, що треба працювати над тим, аби повернути кордони 1991-го року
фото з відкритих джерел

Єгор Фірсов має «три дефініції перемоги»

 

Колишній народний депутат, а нині – сержант, військовослужбовець 109-го батальйону ЗСУ Єгор Фірсов розповів, як він бачить перемогу України у війні. У програмі «Рандеву» Яніни Соколової він пояснив, що має «три дефініції перемоги».

«Перша – наймінімальніша – я живий, Україна жива, в Києві – синьо-жовтий прапор. Це вже непогано. Другий момент – перемога така, скажемо, середня, –  це кордони 91-го року, хоча б до цього треба прагнути. А третій момент – максимальна перемога – це розвал Росії. Ось тоді я можу повністю видихнути і сказати: «Так, ми це зробили, ми перемогли», – сказав Фірсов.

За словами екснардепа, багато хто скептично сприймає слова про розпад Росії, однак це хибний підхід. Слід вірити, що держава-агресорка зникне.

Раніше авторитетне британське видання Financial Times повідомило про можливий компроміс, який нібито розглядають українські урядовці із західними союзниками – членство в НАТО в обмін на дипломатичне розв'язання питання окупованих Росією територій у майбутньому. Однак в Офісі президента можливість таких переговорів абсолютно заперечують.

Нагадаємо, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту «плану перемоги» України.

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Теги: депутат прапор держава Володимир Зеленський Україна президент Єгор Фірсов перемога обмін

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