Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як український спецназівець змусив здатися в полон солдата КНДР: деталі від Newsweek

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Як український спецназівець змусив здатися в полон солдата КНДР: деталі від Newsweek
Полонений військовий КНДР
фото: Володимир Зеленський

Солдат КНДР постійно вигукував «Пхеньян, Пхеньян!»

Український спецназівець із позивним Грін розповів, як на Курщині йому вдалося змусити здатися північнокорейського бійця, який воював на боці РФ. Як інформує «Главком», розповідь воїна наводить Newsweek.

За його словами, українські безпілотники вистежили північнокорейців, перш ніж на них напав український спецназ. У той час, каже він, вони якраз готувалися до наступу на українські позиції, але українські бійці вирішили вдарити першими. Крім того, вони мали намір досягти того, чого ще не вдалося іншим, – нарешті захопити північнокорейського солдата живим.

За словами Гріна, елітний український підрозділ отримав наказ підкрадатися до північнокорейців. Каже, наступати їм допомагав ліс, який прикривав від поглядів ворога.

«Щойно з'явилася можливість – ми вдарили», – зазначив Грін.

Він пригадав, що українські бійці були вражені тим, «як молодо виглядав північнокорейський боєць, коли лежав, розкинувшись під деревом, приголомшений тим, що на тканині його штанів була кривава пляма».

Грін каже, спецпризначенці натрапили на нього випадково після того, як стріляли по ворожих військових. Спочатку, розповів спецназівець, приголомшеного солдата вдалося умовити віддати гвинтівку.

«Ця коротка мить розгубленості виграла нам час», – пригадав український воїн.

Він каже, що у той час як інші спецпризначенці тримали зброю напоготові, північнокореєць, хоч і вагався, проте зрештою віддав і ручну гранату.

Українські спецназівці знали уривки корейських фраз і відповіді, які могли отримати, тому спілкувалися із солдатом його рідною мовою. Північнокореєць жестами відтворив удар дрона, що вразив позицію поруч із ним.

Українські військові намагалися вести північнокорейця, але він кричав щоразу, коли ставав на поранену ногу. Тоді спецпризначенці зробили імпровізовані ноші, щоб винести солдата, ухиляючись від мін і безперервного гуркоту артилерії.

Грін вважає, що російські війська, швидше за все, спостерігали за цією евакуацією. Він також пригадав, що солдат КНДР постійно вигукував «Пхеньян, Пхеньян!». Після того, як він отримав знеболювальне, їжу та воду, жестом попросив ще цигарку, яку йому дали, додав Грін.

Операція була успішною для України, стверджує Грін:

«Кожен етап було виконано точно так, як заплановано, без ускладнень і, головне, без втрат з нашого боку».

Видання повідомило, що згодом, у січні, саме 84-ту тактичну групу Гріна президент України Володимир Зеленський відзначив, коли оголосив, що північнокорейські солдати вперше потрапили в полон живими. Більше полонених КНДР група не захопила, розповів боєць.

Нагадаємо, українські воїни взяли в полон військових КНДР на Курщині. 

Також північнокорейські полонені думали, що воюють на Курщині проти військ Південної Кореї

Читайте також:

Теги: полон наказ військові Володимир Зеленський президент солдат Курщина Північна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський поспілкувався з журналістами 19 березня
Брифінг президента Зеленського: головні тези
20 березня, 01:26
Усі звільнені отримають належну медичну допомогу, пройдуть програми фізичної та психологічної реабілітації
Масштабний обмін полоненими. Координаційний штаб повідомив нові деталі про звільнених
19 березня, 16:39
Кабінет Міністрів уже підтримав зміни. Найближчим часом проєкт буде поданий на підпис президенту України
Умєров повідомив хороші новини для військових, які здобувають вищу освіту
18 березня, 14:39
США закликали своїх союзників на допомогу, коли на них напали терористи, нагадав Дуда
Дуда назвав єдиний раз, коли було застосовано 5 статтю НАТО
16 березня, 19:58
За словами Зеленського, вже зараз є величезний інтерес у світі до українських розробок, до наших можливостей, наших технологічних виробництв
Зеленський назвав українську зброю, яка допомагає ефективно стримувати Росію
12 березня, 20:09
Акції відбувалися у Херсоні та в інших містах півдня багато разів до кінця квітня
«Шумові гранати, постріли, зламані ноги, затримання»: як південь противився окупації на початку вторгнення РФ
7 березня, 17:35
Блогерка придбала автомобіль Mitsubishi Outlander, вартістю $6 тис.
TikTok-блогерка купила авто за донати підписників: користувачі соцмереж обурені
5 березня, 15:41
Після скандалу у Білому домі люди вийшли підтримати Зеленського та Україну
Жителі Нью-Йорка вийшли на Таймс-Сквер на підтримку України (фото, відео)
2 березня, 00:18
Ілон Маск поновив ультиматум у рамках скорочень у держустановах
Примусові скорочення у держустановах США: Маск поновив свій ультиматум
25 лютого, 09:08

Події в Україні

Екснардеп, який воює, розповів, як опинився у Воронежі
Екснардеп, який воює, розповів, як опинився у Воронежі
Як український спецназівець змусив здатися в полон солдата КНДР: деталі від Newsweek
Як український спецназівець змусив здатися в полон солдата КНДР: деталі від Newsweek
У одній із бригад ЗСУ воюють легіонери з Китаю
У одній із бригад ЗСУ воюють легіонери з Китаю
На Херсонщині Повітряні сили знищили роту окупантів разом із технікою
На Херсонщині Повітряні сили знищили роту окупантів разом із технікою
Звільнено населений пункт Надія на Луганщині: перші кадри
Звільнено населений пункт Надія на Луганщині: перші кадри
Росія просунулася на прикордонні Харківщини
Росія просунулася на прикордонні Харківщини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 березня: ситуація на фронті
93K
Житель Суджі, якого врятували українські військові, видав дивний фейк про ЗСУ
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 березня 2025
40K
Ситуація на фронті. Російські понти закінчились
26K
«Встигають писати дисертації». Співвласник «Нової пошти» позаздрив Залужному та Усику
14K
Окупант зізнався, що вбив командира роти через голод

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
21 березня, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
21 березня, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 березня, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua