Як український спецназівець змусив здатися в полон солдата КНДР: деталі від Newsweek

Солдат КНДР постійно вигукував «Пхеньян, Пхеньян!»

Український спецназівець із позивним Грін розповів, як на Курщині йому вдалося змусити здатися північнокорейського бійця, який воював на боці РФ. Як інформує «Главком», розповідь воїна наводить Newsweek.

За його словами, українські безпілотники вистежили північнокорейців, перш ніж на них напав український спецназ. У той час, каже він, вони якраз готувалися до наступу на українські позиції, але українські бійці вирішили вдарити першими. Крім того, вони мали намір досягти того, чого ще не вдалося іншим, – нарешті захопити північнокорейського солдата живим.

За словами Гріна, елітний український підрозділ отримав наказ підкрадатися до північнокорейців. Каже, наступати їм допомагав ліс, який прикривав від поглядів ворога.

«Щойно з'явилася можливість – ми вдарили», – зазначив Грін.

Він пригадав, що українські бійці були вражені тим, «як молодо виглядав північнокорейський боєць, коли лежав, розкинувшись під деревом, приголомшений тим, що на тканині його штанів була кривава пляма».

Грін каже, спецпризначенці натрапили на нього випадково після того, як стріляли по ворожих військових. Спочатку, розповів спецназівець, приголомшеного солдата вдалося умовити віддати гвинтівку.

«Ця коротка мить розгубленості виграла нам час», – пригадав український воїн.

Він каже, що у той час як інші спецпризначенці тримали зброю напоготові, північнокореєць, хоч і вагався, проте зрештою віддав і ручну гранату.

Українські спецназівці знали уривки корейських фраз і відповіді, які могли отримати, тому спілкувалися із солдатом його рідною мовою. Північнокореєць жестами відтворив удар дрона, що вразив позицію поруч із ним.

Українські військові намагалися вести північнокорейця, але він кричав щоразу, коли ставав на поранену ногу. Тоді спецпризначенці зробили імпровізовані ноші, щоб винести солдата, ухиляючись від мін і безперервного гуркоту артилерії.

Грін вважає, що російські війська, швидше за все, спостерігали за цією евакуацією. Він також пригадав, що солдат КНДР постійно вигукував «Пхеньян, Пхеньян!». Після того, як він отримав знеболювальне, їжу та воду, жестом попросив ще цигарку, яку йому дали, додав Грін.

Операція була успішною для України, стверджує Грін:

«Кожен етап було виконано точно так, як заплановано, без ускладнень і, головне, без втрат з нашого боку».

Видання повідомило, що згодом, у січні, саме 84-ту тактичну групу Гріна президент України Володимир Зеленський відзначив, коли оголосив, що північнокорейські солдати вперше потрапили в полон живими. Більше полонених КНДР група не захопила, розповів боєць.

Нагадаємо, українські воїни взяли в полон військових КНДР на Курщині.

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