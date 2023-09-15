Експериментальний дрон СБУ «Морський малюк» підбив російський корабель «Самум» - ЗМІ

Внаслідок ураження корабель росіян втратив хід і був відбуксований із креном

Російський корабель «Самум» було підбито експериментальним дроном СБУ «Морський малюк», повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

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Дрон СБУ влучив у задню праву частину російського судна, чим завдав значних пошкоджень, внаслідок яких корабель втратив хід.

Росіянам довелося відбуксирувати підбитий «Самум» на ремонт із великим диферентом на корму і креном на правий борт.

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Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрона, який здатен працювати навіть в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Варто зазначити, що під час проведення спецоперації висота хвиль сягала 1,5 - 2 м.

До цього голова СБУ розповідав, що морські надводні дрони «Морський малюк» – унікальна розробка Служби безпеки України. До цього не була залучена жодна приватна фірма.

За допомогою цих дронів було здійснено успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля «Оленегорський горняк» і танкера «SIG».

Морські дрони «Морський малюк», які пошкодили Кримський міст у липні цього року, були обладнані бойовою частиною 850 кг. Для ураження корабля "Оленегорський горняк" і танкера «SIG» використали два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини.

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Нагадаємо, 14 вересня українські захисники завдали удару по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі. Зазначається, що удару було завдано по двох патрульних кораблях РФ типу «Василь Биков». Вони отримали певні пошкодження.

також ми розповідали, що в мережі з'явилось відео наслідків влучання по десантному кораблю «Мінськ», який перебував у Севастополі. Удару ворожий корабель зазнав у ніч на 13 вересня. На опублікованих кадрах помітно, що корабель РФ має значні руйнування, задимлення на кораблі триває. Росіяни поливають «Мінськ» водою та оцінюють наслідки влучання.