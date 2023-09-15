Як швидко ворог відновить пошкоджені у Криму судна – британська розвідка

Російський десантний корабель знищений

Будь-яка спроба повернути до експлуатації російський підводний човен, який знищили українські сили 13 вересня, займе багато років і коштуватиме сотні мільйонів доларів. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

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У міноборони нагадали, що зранку 13 вересня 2023 року декілька ракет обстріляли суднобудівний завод «Севморзавод», який входить до складу військово-морської бази Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Влучили в десантний корабель «Мінськ» і підводний човен «Ростов-на-Дону» в сухих доках.

«Попри те, що міністерство оборони Росії применшує пошкодження кораблів, дані з відкритих джерел свідчать про те, що «Мінськ» функціонально зруйнували, тоді як «Ростов-на-Дону», ймовірно, зазнав катастрофічних пошкоджень», – йдеться в повідомленні.

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Розвідники наголошують, що складне завдання з вилучення уламків зі сухих доків ймовірно виведе їх з експлуатації тривалий термін.

«Втрата «Ростова-на-Дону» вилучає один із чотирьох підводних човнів, здатних стріляти крилатими ракетами, які відіграли важливу роль в ударів по Україні та поширенні російської агресії через Чорне море та Східне Середземномор’я», – додали в міноборони.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил ЗСУ по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя.