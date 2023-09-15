Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як швидко ворог відновить пошкоджені у Криму судна – британська розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як швидко ворог відновить пошкоджені у Криму судна – британська розвідка
Наслідки атаки на Севастополь
фото з відкритих джерел

Російський десантний корабель знищений

Будь-яка спроба повернути до експлуатації російський підводний човен, який знищили українські сили 13 вересня, займе багато років і коштуватиме сотні мільйонів доларів. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

У міноборони нагадали, що зранку 13 вересня 2023 року декілька ракет обстріляли суднобудівний завод «Севморзавод», який входить до складу військово-морської бази Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Влучили в десантний корабель «Мінськ» і підводний човен «Ростов-на-Дону» в сухих доках.

«Попри те, що міністерство оборони Росії применшує пошкодження кораблів, дані з відкритих джерел свідчать про те, що «Мінськ» функціонально зруйнували, тоді як «Ростов-на-Дону», ймовірно, зазнав катастрофічних пошкоджень», – йдеться в повідомленні.

Розвідники наголошують, що складне завдання з вилучення уламків зі сухих доків ймовірно виведе їх з експлуатації тривалий термін.

«Втрата «Ростова-на-Дону» вилучає один із чотирьох підводних човнів, здатних стріляти крилатими ракетами, які відіграли важливу роль в ударів по Україні та поширенні російської агресії через Чорне море та Східне Середземномор’я», – додали в міноборони.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ. 

У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил ЗСУ по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя.  

Читайте також: Уперше в історії. Чому атака на ворожі кораблі у Севастополі – це новий етап війни
Теги: ЗСУ війна британська розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль терміново перекинув на Луганщину новосформовану армію – британська розвідка
Кремль терміново перекинув на Луганщину новосформовану армію – британська розвідка
13 вересня, 09:20
BAE Systems готова допомогти Україні виробляти запчастин до гаубиці L119
Британська компанія планує виготовляти запчастини для артилерії в Україні
9 вересня, 23:02
ЗСУ мають успіх на Мелітопольському напрямку
Прорив ЗСУ на півдні обмежив здатність окупантів наступати – британська розвідка
9 вересня, 09:17

Події в Україні

Вибухи на Вінниччині та атака дронів на Хмельниччину: яка ситуація в регіонах
Вибухи на Вінниччині та атака дронів на Хмельниччину: яка ситуація в регіонах
Як швидко ворог відновить пошкоджені у Криму судна – британська розвідка
Як швидко ворог відновить пошкоджені у Криму судна – британська розвідка
ЗСУ успішно наступають на Мелітопольському та Шахтарському напрямках: карта боїв
ЗСУ успішно наступають на Мелітопольському та Шахтарському напрямках: карта боїв
Звільнення Андріївки. ЗСУ вщент розбили 72-гу бригаду ворога
Звільнення Андріївки. ЗСУ вщент розбили 72-гу бригаду ворога
Ворог вночі атакував «Шахедами» Хмельниччину
Ворог вночі атакував «Шахедами» Хмельниччину
Розвідка проводить ще декілька спецоперацій, подібних до «Синиці»
Розвідка проводить ще декілька спецоперацій, подібних до «Синиці»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
СБУ затримала коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ
26K
Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова
16K
Розвідка повідомила, скільки росіян щодня потрапляють до полону
14K
Чому Коломойський не платить заставу? Деталі нового судового рішення
13K
В Україні стався землетрус
6772
СБУ затримала нардепа Шуфрича

Новини

Хто контролює Андріївку? Генштаб вніс ясність
Сьогодні, 06:53
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 05:52
15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:23
Через ремонт АЕС на теплову генерацію було покладено додаткове навантаження – радник прем’єра
Вчора, 16:27
Україна готується відкрити порти для всіх вантажів, у цьому допоможе глобальне страхування – Financial Times
Вчора, 14:16
Хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації: роз'яснення
Вчора, 10:58

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту