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Експерт назвав напрямок, де росіяни зараз найбільше накопичують сили

Надія Карбунар
glavcom.ua
Експерт назвав напрямок, де росіяни зараз найбільше накопичують сили
На Запорізькому напрямку росіяни зараз нарощують потенціал
фото з відкритих джерел

На Запорізькому напрямку росіяни зараз нарощують потенціал, бо налякані контрнаступом

Росіяни зараз накопичують сили на Запорізькому напрямку. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко в розмові з «Главкомом» пояснив, що змушує окупантів до таких дій.

«На Запорізькому напрямку росіяни зараз нарощують потенціал, бо налякані контрнаступом з нашого боку», – заявив Олександр Коваленко.

За словами експерта, росіяни мають достатньо піхоти, але артилерія, технічне забезпечення снарядами – все це у них відсутнє.

«У них проблеми і з логістикою, і з виробництвом. Якщо розглядати основні плацдарми, де йдуть бойові дії, то артилерією був забезпечений саме Бахмутський напрямок. А в Запорізькій області, лівоборежній Херсонщині, Луганщині у окупантів з цим ситуація гірша. Тому реалізовувати якісь масштабні наступальні операції вони не можуть, максимум – їх імітувати. Якщо ж підуть з такими ресурсами в наступ, то фактично їх нівелюють», – пояснив військово-політичний оглядач.

Чисельну ж перевагу росіян ми можемо подолати за допомогою достатньої кількості артилерії. Вона б поламала тактику «закидання тілами», вважає Олександр Коваленко.

Нагадаємо, керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін розповів, що ситуація на Запорізькому напрямку залишається стабільно складною, армія Росії готується до наступу.

Раніше  експерт дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина. Втрати, яких зазнали «вагнерівці» під час штурму Соледара, можуть стати катастрофічними для них. Штурмовий збройний потенціал окупантів вичерпується, і навряд чи  вони зможуть відновити боєздатність найближчим часом. 

Читайте також: Соледар як пастка. На окупантів чекають неприємні сюрпризи?

 

Теги: армія втрати наступ полковник росіяни спротив Соледар

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