Полковник ЗСУ розповів, як окупанти готуються до наступу на Запорізькому напрямку

Останнім часом можна спостерігати певне посилення підрозділів окупантів на Запорізькому напрямку

Ворог продовжує готувати свої оборонні укріплення та мінні загородження

Ситуація на Запорізькому напрямку залишається стабільно складною, армія Росії готується до наступу. Про це в ефірі «Еспресо» розповів керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін.

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«Активних дій ворог поки не вчиняє. Проте окупанти постійно обстрілюють наші позиції і бʼють по цивільній інфраструктурі. Найбільш уразливим містом в цій ситуації залишається Херсон», – зазначив він.

Полковник ЗСУ також розповів, що окупанти укріплюють свої оборонні рубежі та роблять мінні загородження.

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«У цілому ворог продовжує готувати свої оборонні укріплення та мінні загородження. Також останнім часом відмічається певне посилення підрозділів окупантів на Запорізькому напрямку, що свідчить лише про підготовку до наступу», – резюмував Єрін.

Раніше повідомлялося, що великі окуповані міста такі як Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне у кризовій ситуації. Комунікацій немає. Люди замерзають.

Триває 326-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не полишає намірів повністю захопити Донецьку область, зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку. Також веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а на Куп’янському - намагається покращити тактичне положення.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Сіль, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Майорськ і Мар’їнка Донецької області.