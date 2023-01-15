Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Полковник ЗСУ розповів, як окупанти готуються до наступу на Запорізькому напрямку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Полковник ЗСУ розповів, як окупанти готуються до наступу на Запорізькому напрямку
Останнім часом можна спостерігати певне посилення підрозділів окупантів на Запорізькому напрямку
фото з відкритих джерел

Ворог продовжує готувати свої оборонні укріплення та мінні загородження

Ситуація на Запорізькому напрямку залишається стабільно складною, армія Росії готується до наступу. Про це в ефірі «Еспресо» розповів керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін.

«Активних дій ворог поки не вчиняє. Проте окупанти постійно обстрілюють наші позиції і бʼють по цивільній інфраструктурі. Найбільш уразливим містом в цій ситуації залишається Херсон», – зазначив він.

Полковник ЗСУ також розповів, що окупанти укріплюють свої оборонні рубежі та роблять мінні загородження.

«У цілому ворог продовжує готувати свої оборонні укріплення та мінні загородження. Також останнім часом відмічається певне посилення підрозділів окупантів на Запорізькому напрямку, що свідчить лише про підготовку до наступу», – резюмував Єрін.

Раніше повідомлялося, що великі окуповані міста такі як Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне у кризовій ситуації. Комунікацій немає. Люди замерзають.

Триває 326-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не полишає намірів повністю захопити Донецьку область, зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку. Також веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а на Куп’янському - намагається покращити тактичне положення.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Сіль, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Майорськ і Мар’їнка Донецької області.

Теги: окупанти армія Херсон Макіївка ворог наступ полковник Бахмут Соледар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усі комунальні служби працюють на місцях прильотів
Нічний удар по Запоріжжю: влада показала наслідки (фото)
12 сiчня, 08:07
Головні новини ночі 12 січня
Головне за ніч: обстріл Запоріжжя та аварія на електромережі у Бєлгороді
12 сiчня, 07:30
Уламок російської ракети у Запоріжжі
Нічна атака на Запоріжжя: виявлено уламки ворожої ракети (фото)
12 сiчня, 06:41

Події в Україні

Ворог наступає по тілах свої військових: ЗСУ повідомили про ситуацію в Соледарі
Ворог наступає по тілах свої військових: ЗСУ повідомили про ситуацію в Соледарі
Рятувальники повідомили подробиці ракетної атаки на Івано-Франківщину
Рятувальники повідомили подробиці ракетної атаки на Івано-Франківщину
Полковник ЗСУ розповів, як окупанти готуються до наступу на Запорізькому напрямку
Полковник ЗСУ розповів, як окупанти готуються до наступу на Запорізькому напрямку
Рятувальна операція в Дніпрі триває, з-під завалів дістали жінку
Рятувальна операція в Дніпрі триває, з-під завалів дістали жінку
Філатов пояснив, чому Арестович – зло
Філатов пояснив, чому Арестович – зло
Через ракетний удар по Дніпру євреї наклали на Путіна смертоносне прокляття
Через ракетний удар по Дніпру євреї наклали на Путіна смертоносне прокляття

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Трагедія у Дніпрі: скандальна заява Арестовича обурила українців
57K
З’явилося відео моменту удару ракети в будинок у Дніпрі
44K
Чи утримують ЗСУ позиції у Соледарі: оцінка ISW
20K
Українці отримають підвищені пенсії: коли, кому й на скільки збільшать виплати
19K
Ворог влучив в об‘єкт критичної інфраструктури на Львівщині
16K
«Закінчиш, як Геббельс»: Усик звернувся до російського пропагандиста Соловйова (відео)

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту