Моніторингові місії МАГАТЕ запрацювали на всіх АЕС в Україні

Шмигаль висловив подяку генеральному директору МАГАТЕ

Постійні моніторингові місії у складі експертів МАГАТЕ розпочали роботу на всіх українських атомних електростанціях. Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



«Постійні моніторингові місії МАГАТЕ розпочали роботу на всіх українських АЕС на запит уряду», – йдеться у повідомленні прем'єр-міністра.

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Шмигаль також висловив подяку генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі та нагадав, що Кабмін працює над тим, щоб звільнити Запорізьку АЕС від окупантів.

Постійні моніторингові місії @iaeaorg розпочали роботу на всіх 🇺🇦 АЕС на запит Уряду. Дякую @rafaelmgrossi. Маємо зробити усе можливе задля безпеки та уникнення ядерних загроз. Працюємо, аби звільнити Запорізьку АЕС від російських окупантів. Будь ласка, читайте текст після реклами January 25, 2023

Раніше повідомлялося, що на всіх українських АЕС відтепер працюють постійні місії МАГАТЕ.

До слова, раніше директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що через загострення на фронті погіршується також і ситуація навколо Запорізької АЕС. Тому виникла необхідність термінового створення безпечної зони навколо станції.