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Моніторингові місії МАГАТЕ запрацювали на всіх АЕС в Україні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Моніторингові місії МАГАТЕ запрацювали на всіх АЕС в Україні
Місія МАГАТЕ розпочала роботу на ще одній українській АЕС
фото з відкритих джерел

Шмигаль висловив подяку генеральному директору МАГАТЕ

Постійні моніторингові місії у складі експертів МАГАТЕ розпочали роботу на всіх українських атомних електростанціях. Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Постійні моніторингові місії МАГАТЕ розпочали роботу на всіх українських АЕС на запит уряду», – йдеться у повідомленні прем'єр-міністра.

Шмигаль також висловив подяку генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі та нагадав, що Кабмін працює над тим, щоб звільнити Запорізьку АЕС від окупантів.

Раніше повідомлялося, що на всіх українських АЕС відтепер працюють постійні місії МАГАТЕ.

До слова, раніше директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що через загострення на фронті погіршується також і ситуація навколо Запорізької АЕС. Тому виникла необхідність термінового створення безпечної зони навколо станції. 

Теги: Кабмін міністр Денис Шмигаль МАГАТЕ

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