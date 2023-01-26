Моніторингові місії МАГАТЕ запрацювали на всіх АЕС в Україні
Шмигаль висловив подяку генеральному директору МАГАТЕ
Постійні моніторингові місії у складі експертів МАГАТЕ розпочали роботу на всіх українських атомних електростанціях. Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Постійні моніторингові місії МАГАТЕ розпочали роботу на всіх українських АЕС на запит уряду», – йдеться у повідомленні прем'єр-міністра.
Шмигаль також висловив подяку генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі та нагадав, що Кабмін працює над тим, щоб звільнити Запорізьку АЕС від окупантів.
Постійні моніторингові місії @iaeaorg розпочали роботу на всіх 🇺🇦 АЕС на запит Уряду. Дякую @rafaelmgrossi. Маємо зробити усе можливе задля безпеки та уникнення ядерних загроз. Працюємо, аби звільнити Запорізьку АЕС від російських окупантів.— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) January 25, 2023
Раніше повідомлялося, що на всіх українських АЕС відтепер працюють постійні місії МАГАТЕ.
До слова, раніше директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що через загострення на фронті погіршується також і ситуація навколо Запорізької АЕС. Тому виникла необхідність термінового створення безпечної зони навколо станції.
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