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Як часто вмикатимуть світло киянам: роз'яснення ДТЕК

Юрій Лящук
glavcom.ua
Як часто вмикатимуть світло киянам: роз'яснення ДТЕК
У Києві практично щодня застосовуються екстрені відключення
фото з відкритих джерел

Екстрені відключення – це вимушений крок, аби не допустити повного знеструмлення столиці

Відновлення енергетичної інфраструктури триває, а жителям Києва обіцяють вмикати світло в кожному будинку хоч один-два рази на добу. Про це повідомляє сайт ДТЕК.

«Після останньої ракетної атаки в Києві практично щодня застосовуються екстрені відключення», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вимушений крок, аби не допустити повного знеструмлення столиці включно з лікарнями, метро і водоканалом.

«ДТЕК робить все для того, щоб в кожному будинку в Києві хоч один-два рази з’являлося світло», – додали наостанок.

Нагадаємо, у звільненому від окупантів Херсоні станом на 30 листопада 65% побутових споживачів уже під'єднали до електропостачання.

До слова, Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Через це частина України знеструмлена.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що  без світла через російські обстріли залишились близько 10 мільйонів українців.

Українські сили ППО збили понад 70 ракет із більш ніж 90 запущених Росією. Тим часом російські пропагандисти радісно поширювали та коментували новини про наслідки атак держави-агресорки по об’єктах критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, цинічними коментарями щодо наслідків масованої атаки відзначилися такі відомі пропагандисти, як Маргарита Симоньян, Ольга Скабеєва та інші.

Читайте також: Як підготуватись до тривалих вимкнень світла: інструкція
Теги: електроенергія ДТЕК

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