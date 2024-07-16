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Коли покращиться ситуація в енергосистемі: відповідь Держенергонагляду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Коли покращиться ситуація в енергосистемі: відповідь Держенергонагляду
фото: glavcom.ua

Аварійно-відновлювані роботи наразі тривають у цілодобовому режимі

Найближчими часом в Україні спаде спека, що зменшить навантаження на енергосистему та дещо нормалізує її роботу. Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону.

«В першу чергу, у зв'язку із нормалізацією температурних режимів, які зараз знаходяться у вищі кліматичної норми. Як тільки вони стануть ближче до норми, обсяги запроваджених графіків очікувано знизиться», – розповів Слободян.

Він додав, що аварійно-відновлювані роботи наразі тривають у цілодобовому режимі, що також матиме позитивний вплив.

«Сподіваємось уже найближчим часом, але про детальні плани з відновлення і зрозумілих причин я більш детально розповісти не можу», додав він.

Нагадаємо, сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився.

До відома, у Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях було запроваджено аварійні відключення світла. 

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Теги: енергетика відключення світла

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