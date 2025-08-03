Епіфаній розповів, чи прийме Онуфрія та чому вони не бачилися два роки

Епіфаній заявив, що завжди готовий до зустрічі з Онуфрієм

Очільник УПЦ Московського патріархату Онуфрій непохитний у своїй позиції щодо спілкування з Православною церквою України

Предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що завжди готовий до зустрічі з очільником Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату Онуфрієм. Як інформує «Главком», про це ієрарх сказав в інтерв’ю tsn.ua, відповідаючи на запитання, чи прийме він Онуфрія, якщо той захоче до нього заїхати.

«Ми готові завжди до зустрічі, але ми очікуємо, вже скоро буде сім років з часу отримання Томосу про автокефалію. Ми зробили дуже багато різних звернень. Спочатку ми навіть зустрічалися, пересікалися, перетиналися з митрополитом Онуфрієм на різних державних заходах, але зараз він не бере участі в жодних державних заходах. І тому за останніх два роки ми з ним жодного разу не перетиналися», – зазначив предстоятель ПЦУ.

Водночас митрополит Епіфаній додав, що, наскільки йому відомо, очільник УПЦ Московського патріархату Онуфрій непохитний у своїй позиції щодо спілкування з Православною церквою України.

Нагадаємо, у давній київській святині – Кирилівській церкві, унікальному храмі часів Київської Русі, вперше за багато десятиліть пролунала Божественна літургія українською мовою.

Літургію очолив Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Митрополит Епіфаній зазначив під час проповіді, що український народ проти волі завойовників залишався живим, зберігаючи історичне коріння дане Богом. Це коріння, про яке свідчить і цей прекрасний храм.

Також Епіфаній пригадав останні слова Папи Римського про Україну.