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Епіфаній пригадав останні слова Папи Римського про Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Епіфаній пригадав останні слова Папи Римського про Україну
За словами предстоятеля ПЦУ, понтифік прагнув допомогти українцям досягнути миру
фото: pomisna.info/ПЦУ

Митрополит Епіфаній: «Його зусилля і молитви не зійдуть нанівець, але житимуть у серцях його пастви»

Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що з сумом сприйняв звістку про відхід із життя Папи Римського Франциска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу ПЦУ.

За словами митрополита, глава Римсько-Католицької Церкви він присвятив своє життя служінню Богові, поширенню християнської віри, запроваджував чимало гуманітарних ініціатив, аби допомогти потребуючим.

«Під час наших особистих зустрічей Папа Римський Франциск висловлював щире занепокоєння долею українців, що страждають від російської агресії. Для нас надзвичайно важливими стали його зусилля і особисте сприяння у питаннях звільнення українських військовополонених, а також повернення в Україну депортованих російською владою дітей», – каже він.

Як зазначив Епіфаній, понтифік прагнув допомогти українцям досягнути миру та завжди закликав до молитви про це.

«Учора у своєму великодньому посланні Папа знову згадав про «Україну, розтерзану війною», висловивши сподівання на встановлення, з Божої волі, справедливого і стійкого миру. Його зусилля і молитви не зійдуть нанівець, але житимуть у серцях його пастви», – наголосив предстоятель ПЦУ.

Митрополит висловив співчуття всім католикам, єпископату та повноті Римсько-Католицької Церкви в Україні та Української Греко-Католицької Церкви, які втратили свого главу.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер, йому було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року.

У січні понтифік захворів на бронхіт. 14 лютого його госпіталізували до клініки «Агостіно Джемеллі» в Римі, оскільки хвороба набула хронічної форми. Після рентгену та лабораторних досліджень у нього також виявили двосторонню пневмонію.

Лікарі розглядали можливість припинення лікування, щоб дозволити йому піти з життя у спокої. У приватних розмовах понтифік навіть висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу.

Франциск різко скоротив своє робоче навантаження, оскільки дотримувався розпоряджень лікарів про двомісячне одужання та респіраторну терапію для покращення функції легенів.

Після 38-денного перебування в лікарні Франциск лише кілька разів з’являвся на публіці після повернення до Ватикану 23 березня. Він пропустив урочисті служби Страсної п’ятниці та Великої суботи перед Великоднем. Однак святкування Великодня у Ватикані розпочалось без головування Папи Франциска.

Згодом понтифік з'явився перед вірянами, які зібралися на площі Святого Петра. Він благословив присутніх з балкона собору Святого Петра. Архієпископ Дієго Равеллі зачитав великоднє послання папи «Місту і світу».

До слова, новий понтифік може продовжити курс Франциска на реформування церкви або повернутися до більш консервативних принципів. Вибір наступника стане важливим сигналом для католицької спільноти та світу, визначаючи напрямок розвитку церкви на найближчі роки.

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Теги: Епіфаній Папа Римський православна церква

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