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Естонія передала Україні усі 155 мм гаубиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Естонія передала Україні усі 155 мм гаубиці
Естонія надала Україні десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122 мм D-30
Генштаб ЗСУ

Загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії

Уряд Естонії ухвалив наступний і наразі найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 млн євро. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У пакет увійшли:

  • десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122 мм D-30;
  • тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм;
  • сотні протитанкових гранатометів М2 «Карл-Густаф» із боєприпасами;
  • засоби підтримки артилерійських підрозділів.

Таким чином, загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії.

Більше того, Естонія віддала всі свої 155 мм гаубиці.

«Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні і хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні», – заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

Раніше Естонія зробила заяву стосовно ядерного шантажу Росії.

Теги: Естонія війна росія окупанти Україна

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