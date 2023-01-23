Естонія передала Україні усі 155 мм гаубиці
Загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії
Уряд Естонії ухвалив наступний і наразі найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 млн євро. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
У пакет увійшли:
- десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122 мм D-30;
- тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- сотні протитанкових гранатометів М2 «Карл-Густаф» із боєприпасами;
- засоби підтримки артилерійських підрозділів.
Таким чином, загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії.
Більше того, Естонія віддала всі свої 155 мм гаубиці.
«Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні і хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні», – заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск.
Раніше Естонія зробила заяву стосовно ядерного шантажу Росії.
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