Призначено нового очільника поліції Вінничини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліцію Вінницької області очолив Іван Іщенко

Іван Іщенко працює в правоохоронних органах вже 18 років

Голова Національної поліції Ігор Клименко представив нового керівника поліції Вінницької області. Очолив поліцію цього регіону Іван Іщенко.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Іван Іщенко - офіцер, з 18-річним стажем роботи в правоохоронних органах, який розпочинав службу оперуповноваженим карного розшуку, працював заступником начальника райвідділу та керівником райвідділів поліції, очолював превентивний блок поліції, перебував на посаді заступника начальника поліції Одеської області.

Нагадаємо, колишнього очільника поліції Вінницької області звільнили через перестрілку у Броварах. Тоді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція цього регіону пропустила людей зі зброєю в інший регіон.

Нагадаємо, вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-х встановлені.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що кримінальні розбірки, що відбулися 29 травня у Броварах, стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрямок у Київській області.

Читайте також: