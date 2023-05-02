Вибух у Мелітополі: стало відомо, кого підірвали партизани (відео)
Саморобний вибуховий пристрій спрацював, коли поплічник окупантів відкрив ворота, виходячи на роботу
Внаслідок ранкового вибуху в тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі постраждав так званий заступник начальника «обласного Головного управління МВС Запорізької області». Про це передають місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що біля воріт зрадника було закладено вибуховий пристрій. Він спрацював, коли поплічник окупантів відкрив ворота, виходячи на роботу. Чоловік вижив, проте з травмами доставлений до лікарні.
Як повідомлялося, в окупованому Мелітополі ранок почався з вибуху та сирен.
До слова, 1 травня був підірваний штаб окупантів у Михайлівці, що під Мелітополем Запорізької області, ворог зазнав втрат.
27 квітня на світанку прогримів вибух у самому центрі Мелітополя. Було підірвано зрадника-поліцейського.
22 квітня жителі Мелітополя повідомили про глухий одиночний вибух, який було чути в північних районах міста. Згодом стало відомо, що в районі ДЕПО підірвали тепловоз із кадировцями.
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