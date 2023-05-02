В окупованому Мелітополі ранок почався з вибуху та сирен

В окупованому Мелітополі майже щодня лунають вибухи

До місця вибуху окупанти направили всі екстрені служби

У вівторок, 2 травня, близько 6:45 в окупованому Мелітополі пролунав вибух. Найкраще його чули мешканці мікрорайону, повідомляє «РІА Мелітополь».

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Також вибух добре чули на Юрівці.

Після цього по вулиці Інтеркультурній промчала поліція окупантів із мигалками та сиренами. Містом також пролетіли «швидкі».

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Очевидці повідомляють, що вибух за характером звуку схожий на підрив чергового колаборанта.

Наразі з’ясовується, хто зі зрадників цього разу злетів у повітря.

Нагадаємо, 1 травня був підірваний штаб окупантів у Михайлівці, що під Мелітополем Запорізької області, ворог зазнав втрат.

27 квітня на світанку прогримів вибух у самому центрі Мелітополя. Було підірвано зрадника-поліцейського.

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22 квітня жителі Мелітополя повідомили про глухий одиночний вибух, який було чути в північних районах міста. Згодом стало відомо, що в районі ДЕПО підірвали тепловоз із кадировцями.