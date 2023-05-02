Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Мелітополі ранок почався з вибуху та сирен

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В окупованому Мелітополі ранок почався з вибуху та сирен
В окупованому Мелітополі майже щодня лунають вибухи
фото ілюстративне

До місця вибуху окупанти направили всі екстрені служби

У вівторок, 2 травня, близько 6:45 в окупованому Мелітополі пролунав вибух. Найкраще його чули мешканці мікрорайону, повідомляє «РІА Мелітополь».

Також вибух добре чули на Юрівці.

Після цього по вулиці Інтеркультурній промчала поліція окупантів із мигалками та сиренами. Містом також пролетіли «швидкі».

Очевидці повідомляють, що вибух за характером звуку схожий на підрив чергового колаборанта.

Наразі з’ясовується, хто зі зрадників цього разу злетів у повітря.

Нагадаємо, 1 травня був підірваний штаб окупантів у Михайлівці, що під Мелітополем Запорізької області, ворог зазнав втрат.

27 квітня на світанку прогримів вибух у самому центрі Мелітополя. Було підірвано зрадника-поліцейського.

22 квітня жителі Мелітополя повідомили про глухий одиночний вибух, який було чути в північних районах міста. Згодом стало відомо, що в районі ДЕПО підірвали тепловоз із кадировцями.

Теги: Мелітополь окупанти війна вибух колабораціонізм

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під Мелітополем підірвано штаб окупантів – Федоров
Під Мелітополем підірвано штаб окупантів – Федоров
Вчора, 20:45
Від отруєння померли 20 загарбників
У Мелітополі масове отруєння окупантів
28 квiтня, 07:03
Вибух прогримів на вул. Героїв України
«Бавовна» у Мелітополі: стало відомо, кого підірвали партизани
27 квiтня, 07:47

Події в Україні

В окупованому Мелітополі ранок почався з вибуху та сирен
В окупованому Мелітополі ранок почався з вибуху та сирен
Двоє загиблих на Дніпропетровщині та зміна риторики міноборони РФ: головне за ніч
Двоє загиблих на Дніпропетровщині та зміна риторики міноборони РФ: головне за ніч
Окупанти посилюють поліцейський режим на Запоріжжі: деталі від Генштабу
Окупанти посилюють поліцейський режим на Запоріжжі: деталі від Генштабу
ЗСУ відбили понад 40 атак противника на чотирьох напрямках – Генштаб
ЗСУ відбили понад 40 атак противника на чотирьох напрямках – Генштаб
Чому Росія почала активніше повідомляти про ракетні атаки на Україну: роз’яснення ISW
Чому Росія почала активніше повідомляти про ракетні атаки на Україну: роз’яснення ISW
У боях за Бахмут загинули два добровольці з Канади
У боях за Бахмут загинули два добровольці з Канади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9609
Був завзятим до танців й вчився на офіціанта: спогади односельчан про митрополита Павла
5741
Світлана Лобода погрожує українцям у Відні судом: деталі скандалу
5273
Львівська молодь влаштувала гучну вечірку в Будинку вчених: деталі (відео)
3972
Колишній намісник Лаври пішов судом проти президента
3928
Скандал у Ватикані: Папа Римський бажає зустрічі з патріархом РПЦ Кирилом
3785
Росія пояснила, навіщо вночі масовано била по Україні

Новини

Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
Вчора, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
Вчора, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
Вчора, 10:55
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
Вчора, 07:33
За добу ЗСУ завдали потужного удару по базах окупантів: деталі від Генштабу
Вчора, 06:58
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
Вчора, 06:46

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту