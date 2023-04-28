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У Мелітополі масове отруєння окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Мелітополі масове отруєння окупантів
Від отруєння померли 20 загарбників
фото ілюстративне

Загарбники зазнають небойових втрат

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат, зокрема, і небойових. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 28 квітня.

Так, в одному з підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини 24 квітня померли 20 загарбників.

Раніше медики повідомили, що понад 50% смертей серед російських загарбників на війні стаються не від небезпечних для життя поранень.

Нещодавно на Запорізькому напрямку російські загарбники рили окопи, випадково розрили скотомогильник і підчепили сибірську виразку

До слова, 27 квітня на світанку прогримів вибух у самому центрі Мелітополя. Було підірвано зрадника-поліцейського.

22 квітня жителі Мелітополя повідомили про глухий одиночний вибух, який було чути в північних районах міста. Згодом стало відомо, що в районі ДЕПО підірвали тепловоз із кадировцями.

Теги: окупанти війна отруєння смерть Мелітополь втрати

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