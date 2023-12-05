Федоров розповів про успіхи «Армії дронів» за тиждень

Роботу українських дронів на собі відчули 32 російські бойовики

За допомогою БПЛА з Армії дронів наші військові за минулий тиждень відмінусували 132 одиниці російської техніки. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

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Федоров зазначив, що ударні роти БпЛА уразили 30 бойових броньованих машин, 32 гармати та 55 опорних пунктів окупантів.

«Також роботу українських дронів на собі відчули 32 російські бойовики», – йдеться у повідомленні.

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За попередній тиждень «Армія дронів» уразила 214 одиниць техніки РФ – 39 танків, 31 зброю, 41 броньовану машину та 66 вантажівок.

Нагадаємо, триває 650-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Із початком поточної доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131. Наслідки уточнюються.

Загалом за добу ворог завдав вісім ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.