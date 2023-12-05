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Федоров розповів про успіхи «Армії дронів» за тиждень

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Федоров розповів про успіхи «Армії дронів» за тиждень
За попередній тиждень «Армія дронів» уразила 214 одиниць техніки РФ
фото ілюстративне

Роботу українських дронів на собі відчули 32 російські бойовики

За допомогою БПЛА з Армії дронів наші військові за минулий тиждень відмінусували 132 одиниці російської техніки. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Федоров зазначив, що ударні роти БпЛА уразили 30 бойових броньованих машин, 32 гармати та 55 опорних пунктів окупантів.

«Також роботу українських дронів на собі відчули 32 російські бойовики», – йдеться у повідомленні.

За попередній тиждень «Армія дронів» уразила 214 одиниць техніки РФ – 39 танків, 31 зброю, 41 броньовану машину та 66 вантажівок.

Федоров розповів про успіхи «Армії дронів» за тиждень фото 1

Нагадаємо, триває 650-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Із початком поточної доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131. Наслідки уточнюються.

Загалом за добу ворог завдав вісім ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна безпілотник ЗСУ окупанти

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