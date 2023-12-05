Як контрнаступ ЗСУ зайшов у глухий кут. Західні експерти дали оцінку

Українські бійці стверджують, що американські військові не врахували кількість дронів, укріплень та мінних полів

7 червня поточного року 47-ма окрема механізована бригада мала почати контрнаступальні дії – планувалося за першу добу просунутися на понад 14 км до села Роботине для подальшого визволення Мелітополя і перерізання російських шляхів постачання. Однак усе пішло не за планом, і про те, чому так сталося, пише The Washington Post.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що на четвертий день головнокомандуючий ЗСУ наказав військам призупинити атаку через високі втрати у західній техніці та особового складу. У статті йдеться, що замість того, щоб намагатися прорвати російську оборону масованою, механізованою атакою за підтримки артилерійського вогню за порадою колег з США, Залужний вирішив відправити українських солдат пішки групами по 10 осіб. Передбачалося, що це дозволить зберегти техніку і життя, але процес буде повільнішим.

Таким чином, замість прориву у перший день, ЗСУ за майже шість місяців з червня просунулися приблизно на 19 км та звільнили кілька сіл, а Мелітополь все ще залишається недосяжним. На основі звітів щодо цієї кампанії були зроблені основні висновки:

Будь ласка, читайте текст після реклами

70% військовослужбовців однієї з бригад, яка вела контрнаступ і була оснащена новітнім західним озброєнням, вступили в бій, не маючи бойового досвіду;

невдачі України на полі бою призвели до розбіжностей зі Сполученими Штатами щодо того, як найкраще прорвати глибоку російську оборону;

командувач американськими силами в Європі не міг зв'язатися з українським головнокомандувачем протягом декількох тижнів на початку кампанії на тлі напруженості через різне бачення рішень на полі бою.

Повідомляється, що американські військові дійшли висновку, що Україна недопрацювала у базовій військовій тактиці, зокрема у використанні наземної розвідки для розуміння щільності мінних полів. Українські офіційні особи заявили, що американці не розуміють, як ударні безпілотники та інші технології змінили поле бою.

Українські військові розповіли, що, на їхню думку, американські інструктори не розуміли масштабу конфлікту з більш потужним ворогом. «Не було враховано наявність величезної кількості безпілотників, укріплень, мінних полів тощо», – розповів солдат 47-ї ОМБр з позивним «Джокер».

Він додав, що, незважаючи на деякі переваги американської програми, багато чого було відкинуто після перших бойових зіткнень. При цьому американські й українські офіційні особи заявили, що вони ніколи не очікували, що двомісячна підготовка перетворить ЗСУ на «сили, подібні до сил НАТО».

Також зазначається, що, за розповідями українських військових, окупанти знали, звідки пройдуть сили, а елемент несподіванки було втрачено. Серед покинутого озброєння на позиціях росіян знаходили протидронну зброю, тепловізори та невеликі розвідувальні дрони. «Я зрозумів, що ворог підготувався. Ми не застали їх зненацька, вони знали, що ми прийдемо», – заявив Олександр Сак, тодішній командир 47-ї бригади.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Військовий також знайшов карту, яку росіяни використовували для позначення своїх мінних полів – лише на одній ділянці фронту по 6,5 км завдовжки та завглибшки було позначено понад 20 тис мін. За словами високопосадовця українського оборонного відомства, близько 60% українського обладнання для розмінування було пошкоджено або знищено в перші дні контрнаступу.

Американські військові закликали використовувати артилерію для придушення ворога, поки механізовані наземні війська просуваються до своєї мети. Але українські офіційні особи заявили, що велика кількість різних типів безпілотників по обидва боки лінії фронту була найбільшим фактором, що заважав арміям обох країн здобути значні позиції протягом багатьох місяців.

Повідомляється, що у липні, коли в Україні закінчилися артилерійські снаряди, а контрнаступ сповільнився, адміністрація Байдена змінила позицію щодо надання касетних боєприпасів. Остаточне ключове рішення про передачу зброї було прийняте у вересні, коли Білий дім погодився надати ATACMS, але ця зброя також не змінила картину на полі бою.

Нагадаємо, триває 650-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Із початком поточної доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131. Наслідки уточнюються. Загалом за добу ворог завдав вісім ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.