Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як контрнаступ ЗСУ зайшов у глухий кут. Західні експерти дали оцінку

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як контрнаступ ЗСУ зайшов у глухий кут. Західні експерти дали оцінку
За першу добу контрнаступу ЗСУ планували просунутися на 14 км до села Роботине
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські бійці стверджують, що американські військові не врахували кількість дронів, укріплень та мінних полів 

7 червня поточного року 47-ма окрема механізована бригада мала почати контрнаступальні дії – планувалося за першу добу просунутися на понад 14 км до села Роботине для подальшого визволення Мелітополя і перерізання російських шляхів постачання. Однак усе пішло не за планом, і про те, чому так сталося, пише The Washington Post.

Зазначається, що на четвертий день головнокомандуючий ЗСУ наказав військам призупинити атаку через високі втрати у західній техніці та особового складу. У статті йдеться, що замість того, щоб намагатися прорвати російську оборону масованою, механізованою атакою за підтримки артилерійського вогню за порадою колег з США, Залужний вирішив відправити українських солдат пішки групами по 10 осіб. Передбачалося, що це дозволить зберегти техніку і життя, але процес буде повільнішим.

Таким чином, замість прориву у перший день, ЗСУ за майже шість місяців з червня просунулися приблизно на 19 км та звільнили кілька сіл, а Мелітополь все ще залишається недосяжним. На основі звітів щодо цієї кампанії були зроблені основні висновки:

  • 70% військовослужбовців однієї з бригад, яка вела контрнаступ і була оснащена новітнім західним озброєнням, вступили в бій, не маючи бойового досвіду;
  • невдачі України на полі бою призвели до розбіжностей зі Сполученими Штатами щодо того, як найкраще прорвати глибоку російську оборону;
  • командувач американськими силами в Європі не міг зв'язатися з українським головнокомандувачем протягом декількох тижнів на початку кампанії на тлі напруженості через різне бачення рішень на полі бою.

Повідомляється, що американські військові дійшли висновку, що Україна недопрацювала у базовій військовій тактиці, зокрема у використанні наземної розвідки для розуміння щільності мінних полів. Українські офіційні особи заявили, що американці не розуміють, як ударні безпілотники та інші технології змінили поле бою.

Українські військові розповіли, що, на їхню думку, американські інструктори не розуміли масштабу конфлікту з більш потужним ворогом. «Не було враховано наявність величезної кількості безпілотників, укріплень, мінних полів тощо», – розповів солдат 47-ї ОМБр з позивним «Джокер».

Він додав, що, незважаючи на деякі переваги американської програми, багато чого було відкинуто після перших бойових зіткнень. При цьому американські й українські офіційні особи заявили, що вони ніколи не очікували, що двомісячна підготовка перетворить ЗСУ на «сили, подібні до сил НАТО».

Також зазначається, що, за розповідями українських військових, окупанти знали, звідки пройдуть сили, а елемент несподіванки було втрачено. Серед покинутого озброєння на позиціях росіян знаходили протидронну зброю, тепловізори та невеликі розвідувальні дрони. «Я зрозумів, що ворог підготувався. Ми не застали їх зненацька, вони знали, що ми прийдемо», – заявив Олександр Сак, тодішній командир 47-ї бригади.

Військовий також знайшов карту, яку росіяни використовували для позначення своїх мінних полів – лише на одній ділянці фронту по 6,5 км завдовжки та завглибшки було позначено понад 20 тис мін. За словами високопосадовця українського оборонного відомства, близько 60% українського обладнання для розмінування було пошкоджено або знищено в перші дні контрнаступу.

Американські військові закликали використовувати артилерію для придушення ворога, поки механізовані наземні війська просуваються до своєї мети. Але українські офіційні особи заявили, що велика кількість різних типів безпілотників по обидва боки лінії фронту була найбільшим фактором, що заважав арміям обох країн здобути значні позиції протягом багатьох місяців.

Повідомляється, що у липні, коли в Україні закінчилися артилерійські снаряди, а контрнаступ сповільнився, адміністрація Байдена змінила позицію щодо надання касетних боєприпасів. Остаточне ключове рішення про передачу зброї було прийняте у вересні, коли Білий дім погодився надати ATACMS, але ця зброя також не змінила картину на полі бою.

Нагадаємо, триває 650-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Із початком поточної доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131. Наслідки уточнюються. Загалом за добу ворог завдав вісім ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: окупанти Джокер втрати Мелітополь озброєння Україна розмінування військові зброя контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
7 листопада, 04:54
Фіксація воєнних злочинів РФ: США передали нову допомогу Україні
Фіксація воєнних злочинів РФ: США передали нову допомогу Україні
22 листопада, 23:13
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що блокування протримається доти, доки Угорщина не отримає від України гарантій
Блокування траншу військової допомоги Україні від ЄС: Угорщина зробила заяву
13 листопада, 18:09
Ворог намагається перекинути нові сили на Таврійський напрямок
Росіяни готуються до нових штурмів на одному з напрямків
15 листопада, 03:50
Пропіарені новобудови у ЖК «Невський» не витримали дощу
У Маріуполі російські новобудови не витримали перших дощів
16 листопада, 05:47
Влада області закликала громадян залишатися в укриттях до завершення тривоги
На Хмельниччині лунають вибухи, працює ППО
16 листопада, 08:07
Наслідки ворожого обстрілу Білозерки на Херсонщині
Окупанти зруйнували обʼєкт критичної інфраструктури на Херсонщині: є загиблі
16 листопада, 16:12
Завдяки комплексним заходам співробітники СБУ встановили місцеперебування зрадника і затримали його
Здав свого батька, щоб отримати посаду від Сальдо: СБУ затримала колаборанта
24 листопада, 10:51
У Польщі заявили, що Інспекція автомобільного транспорту виявляла порушення правил з боку українських перевізників
Уряд Польщі звернувся до Україні з пропозицією щодо блокади кордону
27 листопада, 21:29

Суспільство

Як контрнаступ ЗСУ зайшов у глухий кут. Західні експерти дали оцінку
Як контрнаступ ЗСУ зайшов у глухий кут. Західні експерти дали оцінку
У Полтаві посилили заходи мобілізації: що змінилося для чоловіків
У Полтаві посилили заходи мобілізації: що змінилося для чоловіків
Протестувальники розблокували один із пунктів пропуску
Протестувальники розблокували один із пунктів пропуску
Діджей з Херсона пішов на фронт добровольцем та загинув під Бахмутом. Згадаймо Андрія Мехрякова
Діджей з Херсона пішов на фронт добровольцем та загинув під Бахмутом. Згадаймо Андрія Мехрякова
Вчені забили на сполох через зростання викидів вуглекислого газу: чим це загрожує
Вчені забили на сполох через зростання викидів вуглекислого газу: чим це загрожує
Українська авіація набирає працівників? У мережі почали зʼявлятися вакансії
Українська авіація набирає працівників? У мережі почали зʼявлятися вакансії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Чому нервує Сі Цзіньпін
41K
У Хмельницькому ТЦК розпочав службову перевірку через конфлікт військового із перехожим (відео)
30K
Контрнаступ став провальним? Добре подумайте про це
29K
Німецька поліція обстежила центр для біженців з України і зробила неприємне відкриття
13K
Церкви допомагають українським біженцям у Німеччині, але є нюанс
7919
У Кривому Розі лунали вибухи: Вілкул звернувся до містян

Новини

ЗСУ відбили атаки ворога на шістьох напрямках: дані Генштабу
Сьогодні, 07:22
Морозно і без опадів: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 05:50
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Вчора, 12:09
Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:49
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
Вчора, 06:45

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua