Глава МЗС Польщі обговорив з Салліваном підтримку України

Міністр закордонних справ Польщі з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном

Радослав Сікорський перебуває з кількаденних візитом у США

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський обговорив з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном підтримку України, зокрема перспективи ухвалення Конгресом США пакету допомоги для України. Про це Сікорський написав у мережі X.

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«Зустріч була присвячена потребам та способам допомоги воюючій Україні, двосторонній співпраці та перспективам ухвалення Конгресом США пакету допомоги для України», – йдеться у заяві.

Як відомо, Сікорський перебуває з кількаденних візитом у США.

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Раніше повідомлялося, що без підтримки Сполучених Штатів Україна втратить багато людей на фронті. Зокрема Збройні сили не зможуть здобути нових успіхів на полі бою і будуть змушені відходити назад.

Нагадаємо, Конгрес США поки не затвердив додаткового фінансування для України, однак виробництво американської зброї для Сил оборони триває за раніше укладеними контрактами.

У міністерстві оборони США пояснили, що за попередніми замовленнями Україна досі отримує артилерійські снаряди, ракети для Himars, здатності ППО та інше військове обладнання. При цьому, з міркувань безпеки в Пентагоні не надали більш точної інформації.

До слова, генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч заявив, що слідчі відкрили понад 50 справ, пов'язаних з наданням допомоги Україні, зокрема за участю підрядників, але ще не висунули жодних звинувачень.