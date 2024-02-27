Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава МЗС Польщі обговорив з Салліваном підтримку України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава МЗС Польщі обговорив з Салліваном підтримку України
Міністр закордонних справ Польщі з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном
фото: соцмережа Х/МЗС Польщі

Радослав Сікорський перебуває з кількаденних візитом у США

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський обговорив з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном підтримку України, зокрема перспективи ухвалення Конгресом США пакету допомоги для України. Про це Сікорський написав у мережі X.

«Зустріч була присвячена потребам та способам допомоги воюючій Україні, двосторонній співпраці та перспективам ухвалення Конгресом США пакету допомоги для України», – йдеться у заяві.

Як відомо, Сікорський перебуває з кількаденних візитом у США.

Раніше повідомлялося, що без підтримки Сполучених Штатів Україна втратить багато людей на фронті. Зокрема Збройні сили не зможуть здобути нових успіхів на полі бою і будуть змушені відходити назад. 

Нагадаємо, Конгрес США поки не затвердив додаткового фінансування для України, однак виробництво американської зброї для Сил оборони триває за раніше укладеними контрактами. 

У міністерстві оборони США пояснили, що за попередніми замовленнями Україна досі отримує артилерійські снаряди, ракети для Himars, здатності ППО та інше військове обладнання. При цьому, з міркувань безпеки в Пентагоні не надали більш точної інформації.

До слова, генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч заявив, що слідчі відкрили понад 50 справ, пов'язаних з наданням допомоги Україні, зокрема за участю підрядників, але ще не висунули жодних звинувачень.

Теги: Сенат США Україна фінансування Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на кордоні Польщі стає загрозливою для обох сторін конфлікту
Криза на кордоні з Польщею. Що буде далі
20 лютого, 22:17
Виділена сума – лише чверть від того, скільки отримають партії протягом року
Стало відомо, скільки коштів виділено на фінансування українських партій
30 сiчня, 18:20
50 млрд євро від ЄС: коли Україна отримає перші кошти
50 млрд євро від ЄС: коли Україна отримає перші кошти
4 лютого, 21:40
Біля Кліщіївки росіяни вбили українських військовополонених
Біля Кліщіївки росіяни вбили українських військовополонених
9 лютого, 22:01
Автомобільний пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховичі»
На кордоні з Польщею запрацює новий пункт пропуску: озвучено терміни (фото)
11 лютого, 10:25
Міністр закордонних справ Литви закликав до подальшої військової допомоги Заходу Україні, яка зазнала нападу з боку Росії
«Ми не знаємо, скільки часу залишилося»: глава МЗС Литви б'є на сполох через плани Путіна
19 лютого, 13:35
Перемовини з фермерами, що протестують на кордоні, мають розпочатися 26 лютого
Блокада кордону: уряд Польщі повідомив, коли розпочне переговори з фермерами
21 лютого, 22:25
Остін зробив заяву з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Допомога Україні. Глава Пентагону звернувся до Конгресу
24 лютого, 05:20
Окупанти розстріляли дев'ятьох українських військових, які здались в полон (відео)
Окупанти розстріляли дев'ятьох українських військових, які здались в полон (відео)
25 лютого, 20:00

Політика

Глава МЗС Польщі обговорив з Салліваном підтримку України
Глава МЗС Польщі обговорив з Салліваном підтримку України
Зеленський незабаром може відвідати Азербайджан
Зеленський незабаром може відвідати Азербайджан
Путін нападе на Європу? Президент Франції зробив заяву
Путін нападе на Європу? Президент Франції зробив заяву
Угорський парламент обрав нового президента
Угорський парламент обрав нового президента
Деякі країни НАТО можуть ввести війська на територію України
Деякі країни НАТО можуть ввести війська на територію України
Орбан відмовився вшановувати пам’ять Навального
Орбан відмовився вшановувати пам’ять Навального

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Обхід санкцій: ще одна країна вирішила піти проти Росії
33K
Розправа над Залужним? Оприлюднено нові «плівки Пашинського»
29K
Пашинський вимагає очної ставки з новим послом України в Азербайджані
24K
Блокада кордону. Економіст знайшов причину непорозумінь між українцями та поляками
20K
Росіяни показали «освобожденную» від жителів Авдіївку (фото)
16K
Що стало наслідками поразки України сто років тому

Новини

Міжнародний день оптиміста. Які свята відзначаємо 27 лютого
Сьогодні, 00:00
FavBet передали 60 млн грн прикордонникам для фортифікації північного кордону
Вчора, 16:11
The Telegraf назвав причини, чому українські підприємства працюють попри нульову рентабельність
Вчора, 14:24
Чого бракує американському бізнесу в Україні? Результати опитування
Вчора, 13:59
Справа Пашинського: офіцер ЗСУ Мирослав Гай готовий взяти політика на поруки
Вчора, 13:11
Посилення мобілізації. Глава Секретаріату Ради підприємців при уряді звернувся до влади
Вчора, 12:43

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua