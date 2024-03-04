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Хто винен у блокаді українсько-польського кордону: поляки дали відповідь

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Хто винен у блокаді українсько-польського кордону: поляки дали відповідь
Поляки назвали винних в аграрній кризі на кордоні
фото із відкритих джерел

Rzeczpospolita: більше половини поляків звинуватили ЄС в аграрній кризі в країні

Понад половина жителів Польщі вважають, що політика Єврокомісії та попереднього уряду правої партії «Право і справедливість» погіршила становище польських фермерів і безпосередньо вплинула на ситуацію на українсько-польському кордоні. Це випливає з опитування, проведеного соціологічним центром SW Research на замовлення газети Rzeczpospolita. Згодом ситуація спричинила масові протести представників аграрного сектору в країні.

Згідно з даними дослідження, 54,6% опитаних вважають Брюссель і колишню владу республіки винною в ситуації. При цьому 8,9% назвали відповідальним новий кабмін на чолі із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Водночас 9,8% вважають, що Київ створив умови для погіршення становища аграріїв. Ще 8,5% вважали, що за протестами фермерів стоїть Росія, 1,3% респондентів вказують, що винен хтось інший, 14% респондентів не мають думки з цього приводу.

Хто винен у блокаді українсько-польського кордону: поляки дали відповідь фото 1

«Чоловіки (35%) частіше, ніж жінки (21%) вважають Єврокомісію головним ініціатором ситуації. Таку думку висловлює частіше кожна третя особа до 24 років (34%) і стільки ж респондентів із доходом від 5001 до 7000 злотих (до 65,4 тис грн). Через розмір міста таку відповідь найчастіше дають респонденти з великих міст (33%). Попередній уряд Польщі найчастіше вважають найбільш відповідальним за страйк фермерів респонденти з доходом вище 7000 злотих нетто – 37%», – коментує результати опитування Малгожата Бодзон, старший менеджер проекту SW Research.

Дослідження проводилося у період з 27 по 28 лютого методом інтернет-анкетування. В опитуванні взяли участь 800 повнолітніх мешканців Польщі.

До слова, Польща зараз веде неофіційні переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо звільнення польських фермерів від деяких положень європейської «Зеленої угоди». Про це розповів заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна, передає Onet.

У програмі на радіо ZET заступника міністра запитали про те, чи правдиві чутки, що Варшава веде непублічні переговори з Єврокомісією про звільнення від деяких положень «Зеленої угоди», оскільки польський сільськогосподарський ринок є найближчим до України, на що той відповів ствердно.

Анджей Шейна зазначив, що це стосуватиметься «всього, що тільки можливо, як із «Зеленої угоди», так і з напливу продуктів, які спричиняють постійний збій на ринку однієї або більшості країн».

Нагадаємо, польські фермери зрозуміли, що їхні протести сприяють російським спецслужбам у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі між українцями та поляками. Про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка в етері телемарафону.

«Добре те, що фермери зрозуміли, що їхні протести використовують політики радикальні і російські спецслужби, які намагаються створити враження міжнаціональної ворожнечі між українцями й поляками», – сказав посадовець.

За його словами, лідери протестів визнали, що їх використовують, і польський уряд вже розслідує ці інциденти. Качка зауважив, що вимоги фермерів стають більш раціональними завдяки переговорам українських дипломатів із польським урядом. Останній, як каже чиновник, зміг переконати фермерів, що у продуктах на кшталт пшениці вони конкурують не з українською, а з російською, і не на території Польщі, а в регіоні.

Читайте також: ЄС збільшить контроль за імпортом українського зерна через протести аграріїв
Теги: Кабмін переговори фермер фермерство страйк Брюссель чиновник зерно політика партії ринок Польща росія Варшава

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