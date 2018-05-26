Фінал Ліги чемпіонів у Києві: надійшли нові дані про прибуття вболівальників

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Фото: Олена Казанська / Facebook Фан-зона на Хрещатику

Основним видом транспорту, яким користуються вболівальники, є літаки

В Україну продовжують прибувати гості та вболівальники фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА 2018. Їх зустріч Державна прикордонна служба України здійснює у тісній співпраці та загальній системі правоохоронних органів України під координацією МВС, сказано у повідомленні прикордонного відомства.

Гості та вболівальники прямують як невеликими так і організованими групами. Основним видом транспорту, яким користуються громадяни, як і прогнозувалося, є літаки. Основний потік звісно припадає на столичні аеропорти, але прибуття гостей футбольного свята також фіксується через аеропорти Львова, Одеси, Харкова та Івано-Франківська. Крім того, чимало вболівальників добираються в Київ автобусами через пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС.

Станом на 14.00 співробітники Держприкордонслужби вже зустріли та оформили майже 18 тисяч громадян, при цьому лише сьогодні – 8 тисяч осіб. Кожному прикордонники роздають флаєри англійською та іспанською мовами, де іноземці можуть знайти корисну інформацію на час перебування в Україні.

Як вже повідомлялося, у ході прикордонного контролю за результатами додаткової перевірки загалом не пропущено шість громадян, ще двоє через порушення порядку в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію АРК.

Нагадаємо, у суботу, 26 травня, було відмовлено у пропуску двом громадянам РФ, які виявилися представниками ЗМІ.