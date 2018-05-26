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    В УЄФА оприлюднили мапу трансляцій фіналу Ліги чемпіонів

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    Фінал Ліги чемпіонів у Києві - В УЄФА оприлюднили мапу трансляцій фіналу Ліги чемпіонів
    Фінал Ліги чемпіонів у Києві

    За київським часом матч розпочнеться о 21:45

    Офіційний сайт УЄФА оприлюднив мапу, на якій вказано час початку київського фіналу Ліги чемпіонів у різних куточках нашої планети.

    Про це повідомили у Федерації футболу України.

    Так, у Лос-Анджелесі пряма трансляція фіналу в Києві розпочнеться майже опівдні, а в Сіднеї — приблизно о п’ятій ранку.

    Фото: УЄФА
    Фото: УЄФА

    За київським часом матч «Реал» (Іспанія) — «Ліверпуль» (Англія) розпочнеться 26 травня о 21.45.

    Нагадаємо, Президент УЄФА Александер Чеферін назвав Київ достойним містом-господарем фіналу Ліги чемпіонів.

    УЄФА Київ Ліга чемпіонів
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