В УЄФА оприлюднили мапу трансляцій фіналу Ліги чемпіонів

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Фінал Ліги чемпіонів у Києві

За київським часом матч розпочнеться о 21:45

Офіційний сайт УЄФА оприлюднив мапу, на якій вказано час початку київського фіналу Ліги чемпіонів у різних куточках нашої планети.

Про це повідомили у Федерації футболу України.

Так, у Лос-Анджелесі пряма трансляція фіналу в Києві розпочнеться майже опівдні, а в Сіднеї — приблизно о п’ятій ранку.

Фото: УЄФА

За київським часом матч «Реал» (Іспанія) — «Ліверпуль» (Англія) розпочнеться 26 травня о 21.45.

Нагадаємо, Президент УЄФА Александер Чеферін назвав Київ достойним містом-господарем фіналу Ліги чемпіонів.