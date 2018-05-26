Король Іспанії прибув до Києва на фінал Ліги чемпіонів
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Король Іспанії Філіп VI
Король приїхав, щоб підтримати футболістів «Реала»
Король Іспанії Філіп VI прибув до Києва на фінал Ліги чемпіонів.
Про це повідомив кореспондент офіційного сайту УЄФА Джо Вокер.
Раніше повідомлялося, що іспанський монарх прибуде до Києва на фінал ЛЧ, щоб підтримати футболістів «Реала».
Нагадаємо, фінал ЛЧ між «Ліверпулем» і «Реалом» відбудеться у суботу, 26 травня, в Києві. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.