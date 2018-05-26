Прикордонники завернули двох працівників російських ЗМІ

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Один з росіян прямував на фінал Ліги чемпіонів

Один з працівників ЗМІ отримав заборону на відвідування України

У суботу, 26 травня, було відмовлено у пропуску двом громадянам РФ, які виявилися представниками ЗМІ. Про це інформує Державна прикордонна служба.

Іноземці прилетіли в Київ рейсами з Мінська та Тбілісі. Одного з них не пропустили через незаконне відвідування Криму, до того ж він отримав заборону на в’їзд терміном на 3 роки.

Інший росіянин метою візиту зазначив відпочинок та перегляд матчу Ліги чемпіонів, проте у ході прикордонного контролю працівники ДПСУ встановили його приналежність до російського телеканалу «Россия». У зв’язку з непідтвердженням мети прибуття в Україну чоловіка повернули в зворотному напрямку.

Нагадаємо, поєдинок між «Реалом» і «Ліверпулем» транслюватиметься в прямому ефірі в 226 країнах світу, серед яких навіть Американські Самоа, Вануату, Гуам та інші.

За інформацією ЗМІ, колишній король Іспанії Хуан Карлос відвідає Україну для підтримки «Реалу» на фіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Головною зіркою церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів стане британська співачка Дуа Ліпа.

Ввечері 24 травня на Хрещатику у Києві перед фіналом Ліги чемпіонів відбувся концерт, на якому українська група «ДахаБраха» закликала звільнити українців, які перебувають у полоні в Росії.