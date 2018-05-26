Порошенко розповів, за кого вболіватиме у фіналі Ліги чемпіонів

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Петро Порошенко. Фото: Getty Images

Фінальний матч Ліги чемпіонів між англійським «Ліверпулем» й іспанським «Реалом» відбудеться 26 травня

Під час зустрічі із Президентом УЄФА Александром Чеферіном Президент України Петро Порошенко зізнався за який клуб буде вболіватиме у фіналі Ліги чемпіонів.

Президент вболіватиме за обидва футбольні клуби, які зустрінуться у фіналі найпрестижнішого клубного турніру Європи, який відбудеться на київському НСК «Олімпійський».

«Коли мене питають, за кого я вболіваю – «Реал» чи «Ліверпуль», я кажу – я підтримую обидва клуби. Мій син Михайло, який в минулому грав за дитячу команду «Динамо» Київ – палкий вболівальник «Ліверпуля». У нього все в кольорах цього клубу. А от моя донька Євгенія – чітко за «Реал». Тобто мій дім – точно підтримує обидва клуби», -цитує Порошенка прес-центр АПУ.

Нагадаємо, фінальний матч Ліги чемпіонів між англійським «Ліверпулем» й іспанським «Реалом» розпочнеться у суботу, 26 травня, о 21:45 на НСК «Олімпійський».