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Франція передала Україні два зенітні ракетні комплекси Crotale 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Франція передала Україні два зенітні ракетні комплекси Crotale 
Комплекси допоможуть захищати наш повітряний простір 
фото з відкритих джерел

Загальний обсяг військової допомоги, яку Франція надала Україні, сягає €550 млн

Франція передала Україні зенітні ракетні комплекси Crotale для захисту неба від російських атак. Про це повідомляє BFMTV.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню також зазначив, що Україна вже отримала дві ракетні системи залпового вогню. Лекорню зауважив, що загальний обсяг військової допомоги, яку Франція надала Україні, сягає €550 млн.

Зокрема, Франція вже передала Україні:

  • 18 самохідних артилерійських установок Caesar,
  • ракети Milan і Mistral,
  • 60 бронетранспортерів VAB,
  • протитанкові міни HDP-2A2,
  • засоби захисту на випадок ядерної, біологічної чи хімічної загрози,
  • прилади нічного бачення.

Також Франція готується до передачі 155-мм гаубиць TRF1. 

Окрім цього, Лекорню розповів, що Україна просила про передачу радіолокаційних станцій. Запит ще розглядається.

До того ж, французький парламент схвалив фонд підтримки на €200 млн. Це дозволить Україні замовляти необхідне обладнання у французького оборонпрому та забезпечувати обслуговування поставлених систем. Лекорню зазначив, що у межах фонду можлива також закупівля БМП Bastion чи обладнання для понтонних переправ.

Франція також збирається долучитися до центру обслуговування військової техніки для України у Словаччині. 

На додачу до цього, міністр оборони зазначив, що 400 українських військових вже пройшли навчання у Франції. Тепер країна хоче провести навчання для 2 тис. бійців з 15 тис., ухвалених у рамках тренувальної місії Євросоюзу. 

Нагадаємо, раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекарню заявив, що влада Франції збирається передати Україні ще шість гаубиць Caesar. 

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Теги: Франція Україна парламент навчання міністр

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