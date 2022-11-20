Франція передала Україні два зенітні ракетні комплекси Crotale 

Загальний обсяг військової допомоги, яку Франція надала Україні, сягає €550 млн

Франція передала Україні зенітні ракетні комплекси Crotale для захисту неба від російських атак. Про це повідомляє BFMTV.

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Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню також зазначив, що Україна вже отримала дві ракетні системи залпового вогню. Лекорню зауважив, що загальний обсяг військової допомоги, яку Франція надала Україні, сягає €550 млн.

Зокрема, Франція вже передала Україні:

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18 самохідних артилерійських установок Caesar,

ракети Milan і Mistral,

60 бронетранспортерів VAB,

протитанкові міни HDP-2A2,

засоби захисту на випадок ядерної, біологічної чи хімічної загрози,

прилади нічного бачення.

Також Франція готується до передачі 155-мм гаубиць TRF1.

Окрім цього, Лекорню розповів, що Україна просила про передачу радіолокаційних станцій. Запит ще розглядається.

До того ж, французький парламент схвалив фонд підтримки на €200 млн. Це дозволить Україні замовляти необхідне обладнання у французького оборонпрому та забезпечувати обслуговування поставлених систем. Лекорню зазначив, що у межах фонду можлива також закупівля БМП Bastion чи обладнання для понтонних переправ.

Франція також збирається долучитися до центру обслуговування військової техніки для України у Словаччині.

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На додачу до цього, міністр оборони зазначив, що 400 українських військових вже пройшли навчання у Франції. Тепер країна хоче провести навчання для 2 тис. бійців з 15 тис., ухвалених у рамках тренувальної місії Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекарню заявив, що влада Франції збирається передати Україні ще шість гаубиць Caesar.