Німеччина передала Україні ще одну систему ППО Iris-T

Iris-T довела свою високу ефективність під час практичного застосування в Україні

Німеччина передала Україні ще одну систему протиповітряної оборони Iris-T. Про це йдеться в заяві від імені міністра оборони Бориса Пісторіуса на офіційній сторінці Міноборони Німеччини у X (Twitter).

Борис Пісторіус підтвердив інформацію, яку спершу опублікували німецькі ЗМІ з посиланням на джерела, що Україна отримала від Німеччини ще одну Iris-T – систему, що довела свою високу ефективність під час практичного застосування в Україні.

«Ми знову передали Україні комбіновану вогневу установку Iris-T SLM та Iris-T SLS – надсучасну і перевірену систему протиповітряної оборони середньої та малої дальності, яка виробляється безпосередньо німецькою промисловістю», – заявив Пісторіус.

Зараз в Україні є вже чотири системи Iris-T середньої дальності та одна система Iris-T малої дальності. За останні півтора року ці найсучасніші системи озброєння довели свою ефективність у захисті великих українських міст Києва та Львова від російських повітряних атак. Вони також перехоплювали крилаті ракети, націлені на критичну енергетичну інфраструктуру.

Раніше повідомлялося, що в травні Німеччина передасть Україні нову систему протиповітряної оборони Iris-T. Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер в ефірі телемарафону. Посол зазначив, що вже деякі системи Iris-T перебувають в Україні.

Нагадаємо, у Берліні сталася пожежа на металургійному заводі оборонно-промислової компанії Diehl, який займається виробництвом систем ППО Iris-T.

До слова, Німеччина не передаватиме Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, оскільки українці «не зможуть самі програмувати їх», а німецьких солдатів Берлін туди не відправить через «ризик ескалації».