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ФСБ «зачистила» гауляйтера Маріуполя Іващенка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ФСБ «зачистила» гауляйтера Маріуполя Іващенка
фото з відкритих джерел

Причини та подробиці смерті Іващенка невідомі

Помер колаборант Костянтин Іващенко, який після окупації Маріуполя став його «мером». Про це повідомив радник законно обраного мера тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко.

«Перший гауляйтер Маріуполя Іващенко вже співає на палубі крейсера «Москва» у хорі Кобзона. Наші джерела повідомляють, що Іващенко – все. Можна займати чергу для танців на могилі зрадника, чиї руки по лікті у крові маріупольців. Перший у зачистці ФСБ пішов. Наступної мраzоті – приготуватися», – йдеться в повідомленні.

Андрющенко уточнив, що остаточного офіційного підтвердження про смерть Іващенка йому наразі не надходило. ВІн також нагадав, що законно обрана влада Маріуполя попереджала колаборантів про те, що «так і буде, і свої (окупанти – «Главком») приберуть раніше до наших (українських сил спротиву – «Главком»)».

«Строк придатності вийшов не лише у нього. На місці інших я б почав швидесенько шукати шляхи, як перейти на бік добра, здатися СБУ та втекти з окупованого Маріуполя, рятуючи життя... Поки не пізно. Українська тюрма краща за гарантовану російську труну», – додав радник мера.

Причини та подробиці смерті невідомі.

Нагадаємо, що Іващенка було обрано «мером» у квітні 2022 року.

Теги: окупанти гауляйтер Маріуполь

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