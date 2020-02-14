Генпрокурор США поскаржився, що твіти Трампа заважають йому працювати



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Президент США Дональд Трамп

Барр заявив, що публікації Трампа в Twitter, присвячені Мін'юсту, заважають роботі відомств

Генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що публікації американського президента Дональда Трампа в Twitter, присвячені Мін'юсту, заважають роботі відомства.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News.

«Я не можу виконувати свою роботу тут, в міністерстві, з постійними коментарями, які заважають мені», — заявив Барр.

Він зазначив, що це також підриває роботу очолюваного ним міністерства юстиції.

«Публічні заяви і твіти про відомство, про людей в міністерстві, про справи, які перебувають на розгляді, про суддів, які розглядають ці справи, — не дозволяють мені робити свою роботу, а також гарантувати суддям і прокурорам, що ми сумлінно виконуємо нашу роботу», — заявив Барр.

На думку генпрокурора, «настав час припинити писати твіти про кримінальні справи, якими займається Мін'юст».

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи готовий Барр до можливої негативної реакції Трампа на свої слова, генпрокурор заявив, що його це не лякає.

«Ніхто не може на мене вплинути, чи то конгрес, редакція газети чи президент», — сказав Барр і пообіцяв чинити так, як вважає за потрібне.