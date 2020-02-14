У «Слузі народу» прогнозують зміну керівника фракції і Генпрокурора: побачимо нові обличчя



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Олександр Дубінський спрогнозував, які зміни відбудуться зі зміною керівника Офісу президента України

Нові обличчя будуть трохи більше комунікативно приємними для всіх, зазначив Дубінський

Після зміни керівника Офісу президента України будуть зміни – не виключено, що зміниться голова фракції «Слуга народу» й керівник Офісу генпрокурора.

Про це в ефірі на телеканалі ZIK заявив народний депутат України (фракція «Слуга народу») Олександр Дубінський.

Він спрогнозував, які зміни відбудуться зі зміною керівника Офісу президента України.

«Сама система буде змінена через зміну людей. Ви бачили, як була вибудувана вертикаль, як було вибудоване спілкування з фракцією, читали і знаєте, як відбувалося і відбувається. Я думаю, що зараз будуть зміни. Можливо, зміни голови фракції. Можливо, будуть зміни генерального прокурора», – заявив Олександр Дубінський.

Він продовжив: «Тобто ми побачимо нових людей, нові обличчя. І мені здається, що ці нові обличчя будуть трохи більше комунікативно приємними для всіх, а відповідно, буде якийсь період, коли буде приємно мати справу з Офісом президента».

Нагадаємо, на днях президент України Володимир Зеленський підтвердив наявність конфліктів в Офісі президента та допустив відставки.

11 лютого президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

Зазначимо, що Єрмак раніше був помічником одіозного регіонала Ельбруса Тадеєва.

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