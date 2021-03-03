Греція продовжила локдаун та посилила обмеження

В Афінах будуть закриті неосновні магазини і школи

Уряд запровадив більш жорсткі обмеження на пересування, у тому числі на прогулянки на свіжому повітрі

Уряд Греції продовжив дію локдауну, а також посилив обмеження, введені через Covid-19. Новий режим буде діяти до 16 березня.

Про це заявив заступник міністра у справах захисту громадян Нікос Хардаліас, пише Reuters.

Зокрема, уряд запровадив більш жорсткі обмеження на пересування, у тому числі на прогулянки на свіжому повітрі. Також жителям країни буде дозволено купувати продукти в супермаркетах, які знаходяться в радіусі 2 км від дому.

При цьому в столиці Афінах будуть закриті неосновні магазини і школи. Також більшості жителів рекомендують працювати з дому.

Грецьке видання Ekathimerini повідомляє, що жителі Греції тепер зобов'язані подавати заявки на дозвіл покинути будинок під час локдауну. При цьому для певних прогулянок (вигул собак, пробіжка, похід в магазин) є свій особистий код.

Зазначимо, на тлі погіршення ситуації з коронавірусом на початку лютого у Греції посилили комендантську годину і ввели карантин вихідного дня.

Також повідомлялося, що влада Греції має намір всім, хто через локдаун залишився без роботи, виплачували по €800.

Напередодні у Туреччині приступили до поступового зняття карантинних обмежень, незважаючи на стурбованість лікарів з приводу зростання захворюваності на Covid-19.