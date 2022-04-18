Кремль показав літак, на якому евакуюватимуть Путіна у разі ядерної війни

Літак призначений для евакуації вищого військового керівництва країни в загрозливий період

Росія розпочала підготовку до військового параду Перемоги на Червоній площі в Москві, який має відбутися 9 травня. Зокрема до репетицій залучили понад 11 тисяч військовослужбовців та дві сотні одиниць сучасної техніки та авіації, повідомляють російські ЗМІ.

Серед іншого, під час репетиції у підмосковному селі Алабіно, у небі над полігоном пролетів той самий літак Іл-80, який має врятувати російського диктатора Володимира Путіна у разі ядерної війни.

Літак призначений для евакуації вищого військового керівництва країни в загрозливий період і одночасного контролю збройних сил в конфлікті будь-якого ступеня інтенсивності, включаючи повномасштабну ядерну війну. Оснащений засобами зв'язку, системами життєзабезпечення, потужною електростанцією. Може працювати повністю автономно. Екіпаж складається з системних операторів і офіцерів бойового управління. Щоправда Іл-80 не оснащений зброєю. Захист літака забезпечується літаками супроводу винищувачів. Детальна інформація про цей літак є державною таємницею.

Як повідомлялося, таємничий бункер російського диктатора Володимира Путіна може виявитися величезним підземним комплексом, розрахованим на кілька місяців спокійного життя. Ця споруда, ймовірно, розташована на території Алтайської республіки, зможе навіть перенести ядерний удар. Про це розповів ексглава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж.