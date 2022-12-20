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Гайдай повідомив, що ускладнює просування ЗСУ на Луганщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Гайдай повідомив, що ускладнює просування ЗСУ на Луганщині
Гайдай прогнозує, що через низьку температуру, внаслідок чого примерзла земля, найближчим часом на Луганщині активізуються бойові дії
фото: Генштаб

Російські військові заміновували територію Луганщини вручну та дистанційно

На Луганщині російські окупанти замінували великі мости, траси та всі лісосмуги, що значно ускладнює просування вперед ЗСУ.  Про це повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Більшість оборонних робіт проводиться в районі Старобільська, тому що все, що йде по лінії фронту, вони (російські загарбники – ред.) попідривали, зокрема невеличкі мости, замінували великі мости, траси, всі лісосмуги повністю перекопані – вони заміновані, або там вириті своєрідні нори, в яких вони ховаються. Всі ці укріплені ділянки достатньо складно пройти, тому в Луганській області кожен метр нашим Cилам оборони дається дуже важко, але все одно вони потрохи просуваються вперед», – зазначив Гайдай.

За його словами, російські військові заміновували територію Луганщини вручну та дистанційно. Зокрема, вони використовують сучасні пластикові міни, на які не реагує металошукач. Гайдай додав, що російські командири кидають уперед свої підрозділи, якщо навіть попереду мінне поле, після чого ним вже можуть іти далі наступні підрозділи. Натомість ЗСУ так чинити не можуть, бо для них важливий кожен солдат.

Начальник ОВА також розповів, що ворог намагається робити невеликі контрнаступи, але всі вони невдалі. Зокрема, вони відбувалися з боку Діброви та Стельмахівки. Окрім того, росіяни постійно обстрілюють з важкої артилерії деокуповані села, зокрема Макіївку та Невське. Він зауважив, що українські сили оборони закріпилися в напрямку Білогорівки, хоча там тривають цілодобові обстріли.

Гайдай прогнозує, що через низьку температуру, внаслідок чого примерзла земля, найближчим часом на Луганщині активізуються бойові дії.

Нагадаємо, триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.

Теги: військові ворог земля окупанти росіяни солдат Луганщина війна

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