Гайдай анонсував хороші новини з Луганщини до Нового року 

Українці сподіваються, що деокупація області не за горами

Станом на 19 грудня на Луганщині, на Сватівському та Кремінського напрямках перевага на боці ЗСУ, рашисти там перебувають в обороні. За словами очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, він сподівається, що до Нового року звідти будуть хороші новини.

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У Білогорівці наші військові тримають оборону – ворогу не вдається просуватися.

На окупованій території збільшено кількість блокпостів для пошуку дезертирів. Якщо хтось з армії РФ намагається відступити – на нього чекають загранзагони окупантів;

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У населення на захоплених територіях залишається все менше сподівань щодо обіцянок з боку РФ. Росіяни не планують їх виконувати.

Водночас у деокуповані населені пункти влада обіцяє підвозити людям дрова.

Нагадаємо, днями радник Офісу президента України Олексій Арестович повідомив про втечу російських окупантів на одній з ділянок фронту, що може бути провісником великого розколу. Він говорив про «цікаву ситуацію між Кремінною та Сватовим».

Нагадаємо, триває 299 доба російського широкомасштабного вторгнення.