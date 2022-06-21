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    Події в Україні

    Обстріл Харківщини: кількість загиблих збільшилась

    Противник знову атакує житлові райони Харкова - Обстріл Харківщини: кількість загиблих збільшилась
    Противник знову атакує житлові райони Харкова
    фото: «Укрінформ»

    Через обстріли РФ на Харківщині загинули четверо людей

    Російські війська продовжують атакувати території України. Сьогодні внаслідок обстрілів на Харківщині загинули четверо людей, серед яких дитина. Про це повідомляє радник голови Харківської облради Наталія Попова.

    «Наслідки обстрілу росіянами Харкова на даний час: поранено 10, загинули четверо людей», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні вдень Харків вчергове опинився під російським артобстрілом. Через вибухи у деяких районах Харкова виникли перебої зі світлом, водою та зв'язком. За даними журналістів, у промисловій зоні на сході Харкова спалахнула пожежа. Внаслідок обстрілів загинула дитина.

    Раніше окупанти вдарили по Харкову ракетою, яка обдурює ППО.

    До слова, триває 118-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти не припиняють штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Ворог також веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.

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    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Харківщини: кількість загиблих збільшилась