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    Події в Україні

    Опівночі окупанти завдали удар по Харкову

    Зафіксовано момент падіння ракети&nbsp; - Опівночі окупанти завдали удар по Харкову
    Зафіксовано момент падіння ракети 
    фото: Труха Украина/Telegram

    Росія другий день поспіль обстрілює Харків близько опівночі

    Близько 23 години 20 червня в Харкові пролунали потужні вибухи. Про це повідомляється у соцмережах та інформує «Суспільне Харків».

    Повітряна тривога у Харкові та області була оголошена о 23:06.

    Відразу після цього сталися вибухи.

    В одному з районів Харкова розпочалася пожежа після «прильотів».

    У соцмережі оприлюднили фото однієї із ракет що «прилітає» по Харкову з Бєлгорода.

    Відбій тривоги у Харкові та області було дано о 23:34.

    Нагадаємо, 19 червня о 23:31 розпочалася повітряна тривога у Харкові та області. Згодом пролунали вибухи.

    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Опівночі окупанти завдали удар по Харкову