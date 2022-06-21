Опівночі окупанти завдали удар по Харкову

Росія другий день поспіль обстрілює Харків близько опівночі

Близько 23 години 20 червня в Харкові пролунали потужні вибухи. Про це повідомляється у соцмережах та інформує «Суспільне Харків».

Повітряна тривога у Харкові та області була оголошена о 23:06.

Відразу після цього сталися вибухи.

В одному з районів Харкова розпочалася пожежа після «прильотів».

У соцмережі оприлюднили фото однієї із ракет що «прилітає» по Харкову з Бєлгорода.

Відбій тривоги у Харкові та області було дано о 23:34.

Нагадаємо, 19 червня о 23:31 розпочалася повітряна тривога у Харкові та області. Згодом пролунали вибухи.