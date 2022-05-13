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    Події в Україні

    Російські військові обстріляли територію Харківського аеропорту

    Російські військові обстріляли територію Харківського аеропорту

    У селі Шебелинка російський снаряд влучив у ангарну будівлю

    У Харкові вчора вдень російська армія обстріляла територію Харківського аеропорту, постраждалих немає. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

    Протягом доби внаслідок обстрілів Салтівки було троє постраждалих. Найбільших обстрілів окупантів зазнали Дергачі: двоє людей загинули, четверо поранені. Росіяни пошкодили гуманітарний штаб, приміщення РАЦСу, частину поліклініки, будівля швидкої допомоги.

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    Російські військові обстріляли територію Харківського аеропорту
    Російські військові обстріляли територію Харківського аеропорту
    Російські військові обстріляли територію Харківського аеропорту

    Також Синєгубов повідомив, що є троє постраждалих у Золочівській громаді, у Балаклії також дві людини поранені.

    У селі Шебелинка, Ізюмського району, російський снаряд влучив у ангарну будівлю. Горіли покрівля ангару та 10 вантажних автомобілів. На жаль, загинули три людини, ще п'ятеро постраждали.

    На Харківському напрямку окупанти спроб наступу не робили. Тривають бої на Ізюмщині.

    Триває 79-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей, одночасно, підтримує напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова та на території Білорусі.

    Теги: Харків росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Російські військові обстріляли територію Харківського аеропорту