Венедіктова оголосила перші результати експертизи жертв Бучі

Французькі експерти прибули до України на 15 днів, однак продовжують роботу вже протягом місяця

Українські та французькі експерти встановили особи п’яти невпізнаних жертв в Бучі. 74 родичі безвісти зниклих цивільних передали генетичні матеріали для ДНК-експертизи. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

«Французька місія разом з українськими експертами опрацювала частину ДНК-профілів невпізнаних тіл та вже встановила 5 збігів із членами родин, які шукають близьких», – написала Венедіктова.

За слова генерального прокурора, французькі експерти прибули до України на 15 днів, однак продовжують роботу вже протягом місяця. Міжнародна підтримка є надважливою для нашої країни у протистоянні російській агресії.

«Експертизи та порівняння тривають, тож можливі подальші збіги», – додала вона.

До слова, головний ритуальник Бучі заявив, що після перепоховання всіх жертв, звільниться.