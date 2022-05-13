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    Венедіктова оголосила перші результати експертизи жертв Бучі

    Венедіктова оголосила перші результати експертизи жертв Бучі
    фото: ДСНС

    Французькі експерти прибули до України на 15 днів, однак продовжують роботу вже протягом місяця

    Українські та французькі експерти встановили особи п’яти невпізнаних жертв в Бучі. 74 родичі безвісти зниклих цивільних передали генетичні матеріали для ДНК-експертизи. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

    «Французька місія разом з українськими експертами опрацювала частину ДНК-профілів невпізнаних тіл та вже встановила 5 збігів із членами родин, які шукають близьких», – написала Венедіктова.

    За слова генерального прокурора, французькі експерти прибули до України на 15 днів, однак продовжують роботу вже протягом місяця. Міжнародна підтримка є надважливою для нашої країни у протистоянні російській агресії.

    «Експертизи та порівняння тривають, тож можливі подальші збіги», – додала вона.

    До слова, головний ритуальник Бучі заявив, що після перепоховання всіх жертв, звільниться.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Буча Україна окупація Ірина Венедіктова #stoprussia
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    Венедіктова оголосила перші результати експертизи жертв Бучі