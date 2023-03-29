Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув на Запорізьку АЕС (відео)

Гроссі планує провести ревізію на ЗАЕС та поспілкується з атомниками

Сьогодні, 29 березня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатома».

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Як зазначається, Гроссі планує провести ревізію на ЗАЕС та поспілкується з атомниками. Також він виступить гарантом ротації членів постійної місії, які перебувають на станції з вересня минулого року. Це другий візит Гроссі на Запорізьку АЕС з початку її окупації.

Варто зазначити, що Росія також підтверджує, що Гроссі прибув в окуповане місто Енергодар Запорізької області, де розташована ЗАЕС.

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Як раніше повідомив Гросс, попри присутність експертів МАГАТЕ на станції протягом семи місяців, ситуація там продовжує залишатися вкрай нестабільною. Загрози ядерній безпеці дуже очевидні.

Гроссі додав, що його поїздка в Україну також спрямована на забезпечення підтримки та покращення регулярної ротації експертів МАГАТЕ. Його супроводжуватиме нова група експертів.

Нагадаємо, 27 березня глава МАГАТЕ зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та оглянув пошкодження Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.