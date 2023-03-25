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Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вдруге відвідає Запорізьку АЕС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вдруге відвідає Запорізьку АЕС
Гроссі в Україні супроводжуватиме нова група експертів МАГАТЕ
фото з відкритих джерел

Гроссі хоче оцінити ситуацію з ядерною безпекою на об'єкті

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Про це повідомляє пресслужба агентства.

У ході своєї поїздки Гроссі хоче оцінити ситуацію з ядерною безпекою на об'єкті і підкреслити нагальну необхідність його захисту під час війни в країні.

Це буде вже другий візит Гроссі на територію Запорізької АЕС.

«Я вирішив знову вирушити на Запорізьку атомну електростанцію, щоб особисто побачити, як розвивалася ситуація з вересня, і поговорити з тими, хто експлуатує об'єкт у цих безпрецедентних і дуже складних обставинах. Я, як і раніше, сповнений рішучості продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб допомогти знизити ризик ядерної аварії під час трагічної війни в Україні», – заявив гендиректор МАГАТЕ.

За його словами, попри присутність експертів МАГАТЕ на станції протягом семи місяців, ситуація там продовжує залишатися вкрай нестабільною. Загрози ядерній безпеці дуже очевидні.

Гроссі додав, що його поїздка в Україну також спрямована на забезпечення підтримки та покращення регулярної ротації експертів МАГАТЕ. Його супроводжуватиме нова група експертів.

Нагадаємо, МАГАТЕ повідомило про загрозу відключення ЗАЕС від останньої резервної лінії електропередач.

9 березня в результаті ракетних обстрілів пошкоджено останню лінію, яка живила ЗАЕС

Після цього у Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили про необхідність взяти зобов’язання щодо безпеки Запорізької АЕС після шостого знеструмлення станції через російські обстріли.

Європейський Союз та його держави-партнери закликають РФ повернути повний контроль над захопленою її військами Запорізькою атомною електростанцією законному власнику – Україні. Про це йдеться у заяві Євросоюзу в Раді МАГАТЕ про ядерну безпеку, фізичну безпеку та гарантії в Україні.

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Теги: МАГАТЕ Запорізька АЕС

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