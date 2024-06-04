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Завдяки збільшенню тарифу на світло «Енергоатом» та «Укргідроенерго» отримають додатково 50 млрд грн в 2024

Станіслав Груздєв, Христина Жиренко
glavcom.ua
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Завдяки збільшенню тарифу на світло «Енергоатом» та «Укргідроенерго» отримають додатково 50 млрд грн в 2024
фото з відкритих джерел

Основний тягар фінансування пільгового тарифу на електроенергію для населення несе «Енергоатом»

авдяки збільшенню тарифу на електроенергію для населення державні «Енергоатом» та «Укргідроенерго» отримають додатково 50 млрд грн у 2024 році. Про це йдеться в матеріалі видання LIGA.net.

Зазначається, що основний тягар фінансування пільгового тарифу на електроенергію для населення (ПСО – ред.) несе «Енергоатом». Відповідно, підвищення тарифу дозволить компанії витрачати менше грошей на компенсацію ПСО, а отже – збільшить його прибуток.

«Підвищення тарифу принесе трохи менш як 50 млрд грн на рік, які акумулює переважно «Енергоатом» і значно менше – «Укргідроенерго», – зауважили в статті.

В матеріалі пояснюють, що ці гроші «Укргідроенерго» спрямує на відновлення своїх пошкоджених гідроелектростанцій, тоді як «Енергоатом» використає їх для будівництва нових енергоблоків АЕС.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що збільшення тарифу на електроенергію для населення було потрібно для відновлення пошкодженої росіянами державної генерації.

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Теги: Укргідроенерго електроенергія Енергоатом енергетика Укренерго Міненерго

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