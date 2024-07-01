Відключення світла 2 липня: «Укренерго» оголосило графіки

«Коли за графіком у вас є світло – споживайте, будь ласка, ощадливо», – йдеться в повідомленні «Укренерго».

Завтра, 2 липня, обленерго будуть задіювати три черги відключень одночасно упродовж всієї доби з 00:00 до 24:00. Про це повідомляє «Укренерго».

Зазначається, причина збільшення обмежень – зростання споживання у зв’язку зі спекою.

«Коли за графіком у вас є світло – споживайте, будь ласка, ощадливо», – йдеться в повідомленні.

Як нагадали в «Укренерго», актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Нагадаємо, пікове споживання електроенергії в Україні очікується у липні-серпні. Періоди вимкнення світла збільшаться.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

Зокрема, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.