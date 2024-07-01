Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Відключення світла 2 липня: «Укренерго» оголосило графіки

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Відключення світла 2 липня: «Укренерго» оголосило графіки
колаж: glavcom.ua

«Коли за графіком у вас є світло – споживайте, будь ласка, ощадливо», – йдеться в повідомленні «Укренерго».

 

Завтра, 2 липня, обленерго будуть задіювати три черги відключень одночасно упродовж всієї доби з 00:00 до 24:00. Про це повідомляє «Укренерго».

Зазначається, причина збільшення обмежень – зростання споживання у зв’язку зі спекою.

«Коли за графіком у вас є світло – споживайте, будь ласка, ощадливо», – йдеться в повідомленні. 

Як нагадали в «Укренерго», актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх  сторінках у соцмережах.

Нагадаємо, пікове споживання електроенергії в Україні очікується у липні-серпні. Періоди вимкнення світла збільшаться.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

Зокрема, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.

Читайте також: Україна втратила стільки електроенергії, скільки споживають чотири країни ЄС – Укренерго 
Теги: Україна Укренерго відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кабмін ухвалив зміни до постанови, які передбачають, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб
Глава Асоціації добувної промисловості оцінила рішення про імпорт 80% електроенергії для бізнесу
3 червня, 15:00
Отець Василій поки не має власної парафії
Священник, який 10 років служив у Московській церкві, розповів, що змусило його перейти до ПЦУ
8 червня, 15:59
Українські сили продовжують контратаку на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід від Харкова у Вовчанську
ЗСУ продовжують контратаки на північ від Харкова, – аналітики
11 червня, 05:00
17 червня відзначається Всесвітній день карате
17 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 червня, 01:07
Александр Стубб наголосив на важливості ролі Глобального Півдня в досягненні миру
Президент Фінляндії вважає, що Китай може закінчити війну в Україні
16 червня, 07:00
Київський безпековий форум проведе спеціальну подію за участі послів Великої сімки
Саміт Великої сімки і Саміт миру. Спеціальна подія Київського безпекового форуму (трансляція)
19 червня, 18:55
Іранські БпЛА є найбільшим викликом для ЦАХАЛу на полі бою
Україна пропонувала Ізраїлю допомогу в протидії іранським «шахедам»
22 червня, 21:48
Макрон змінив думку щодо відправки військових до України
Французьких військових в Україні не буде? Макрон зробив нову заяву
25 червня, 09:45
Наразі в Німеччині інструктори з 14 країн навчають українських військових керувати танками або системами протиповітряної оборони, такими як Patriot і IRIS-T і не лише
Німеччина у 2025 році продовжить тренування українських військових: деталі
28 червня, 07:49

Суспільство

Відключення світла 2 липня: «Укренерго» оголосило графіки
Відключення світла 2 липня: «Укренерго» оголосило графіки
Чи можна ставити сонячні панелі на фасаді багатоповерхівки? Роз'яснення експерта
Чи можна ставити сонячні панелі на фасаді багатоповерхівки? Роз'яснення експерта
Загинув через три місяці після весілля. Згадаймо Івана Бохана
Загинув через три місяці після весілля. Згадаймо Івана Бохана
Зливи та сильні пориви вітру в частині областей: погода на 1 липня
Зливи та сильні пориви вітру в частині областей: погода на 1 липня
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Буданов пояснив, яке економічне значення мала деокупація Зміїного
Буданов пояснив, яке економічне значення мала деокупація Зміїного

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
7889
Втрати ворога станом на 1 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
5385
Удар по столиці: КМВА пояснила, чим ця атака відрізняється від попередніх
5290
Онлайн карта бойових дій в Україні на 01.07.2024: ситуація на фронті
4900
Надбавка до пенсій, виплати ВПО та субсидії: що змінилося з 1 липня
3538
Дебати з Трампом: родина Байдена звернулася до президента США з проханням

Новини

За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
Вчора, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
Вчора, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
Вчора, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua