Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Енергетики попереджають про збільшення періодів вимкнення світла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Енергетики попереджають про збільшення періодів вимкнення світла
Генерація електроенергії зменшується через обстріли
фото ілюстративне

Навантаження на енергосистему збільшується через обстріли, ремонт енергоблоків АЕС та спекотну погоду

Пікове споживання електроенергії в Україні очікується у липні-серпні. Періоди вимкнення світла збільшаться. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в інтерв'ю «РБК-Україна».

Навантаження на енергосистему збільшується через обстріли, ремонт енергоблоків АЕС та спекотну погоду. Це підтверджує остання декада червня, коли періоди відключень суттєво збільшились. У ДТЕК попереджають, що це ще не межа.

«Ми наближаємося до літнього піку. Пік у нас – липень і серпень. Причина – велике споживання через кондиціонери. Генерація не збільшується, а зменшується через обстріли, і проміжки між подачею світла в будинках, на жаль, збільшуватимуться», – сказав Сахарук.

Раніше генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що наразі внутрішньої генерації електроенергії України не вистачає настільки критично, що навіть максимальний імпорт не розв'язує проблему. 

Читайте також:

Теги: електроенергія енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла у Дніпропетровській області
ДТЕК вводить нові графіки відключення світла на Дніпропетровщині
24 червня, 18:10
Централізоване водопостачання є більш бюджетним у порівнянні з нагріванням води у бойлері
Терміново вимкнути бойлери. Енергоаудитор звернувся до киян
21 червня, 23:32
На Донеччині бригада енергетиків потрапила під російський обстріл
На Донеччині бригада енергетиків потрапила під російський обстріл
20 червня, 17:04
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки на одну з українських ТЕС
Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: поранено енергетиків
20 червня, 08:14
Цього року ДТЕК планує інвестувати майже 4 млрд гривень у ремонти і відновлення ТЕС
«Ніколи в історії не було такого». ДТЕК повідомив про поточний стан енергосистеми
19 червня, 19:48
З 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт
Дешевше лише у Туркменістані. Ексміністр пояснив, чому Україна змушена піднімати тариф на світло
17 червня, 18:28
Українська енергосистема втратила понад 9 ГВт високоманеврової генерації, які, вочевидь, не вдасться повністю відновити до зими
«Це буде більш справедливо». Влада змінить систему відключень світла
14 червня, 12:50
Блоки, які «Енергоатом» планує вивести в ремонт, повернуть до роботи лише через два місяці
Стало відомо, коли «Укренерго» відновить графіки відключень
30 травня, 11:13
Немчинов додав, що влітку відключення скоріше за все будуть
Відключення світла – реальність на два роки – Energy Club
27 травня, 18:22

Суспільство

Розвідка повідомила, чи застосує дрони Magura в Азовському морі
Розвідка повідомила, чи застосує дрони Magura в Азовському морі
Енергетики попереджають про збільшення періодів вимкнення світла
Енергетики попереджають про збільшення періодів вимкнення світла
Неодноразово виводив своїх солдатів з бою без втрат. Згадаймо Олега Перегуду
Неодноразово виводив своїх солдатів з бою без втрат. Згадаймо Олега Перегуду
Церковний календар на липень 2024 року: коли вшановуємо пам'ять князя Володимира
Церковний календар на липень 2024 року: коли вшановуємо пам'ять князя Володимира
В AppStore з'явилася відеогра про перепливання Тиси: ДПСУ вже відреагувала
В AppStore з'явилася відеогра про перепливання Тиси: ДПСУ вже відреагувала
Має 110 нащадків: на Рівненщині жінка відзначила своє 95-річчя
Має 110 нащадків: на Рівненщині жінка відзначила своє 95-річчя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Матч Україна – Бельгія. Де та коли дивитись
5185
Експерт назвав ключових бенефіціарів підвищення тарифу на електрику для населення
4758
Що отримає людина при вступі до армії. Список
4066
Як отримати гроші за житло, що опинилося в окупації? Нардепи потішили переселенців
3566
Німеччина закликає позбавити українців призовного віку статусу захисту

Новини

Сили Оборони відкинули ворога біля Тернів – мапи DeepState
Сьогодні, 08:39
Чечня і Дагестан як фактори розвалу РФ: політолог окреслив перспективи масштабних бунтів
Сьогодні, 07:41
«Відновлювальні бригади» КНДР на Донбасі вже за місяць: огляд ISW щодо перспектив перекидання
Сьогодні, 06:11
Де в Україні найпомітніше зросли ціни на житло: аналітика НБУ
Сьогодні, 05:42
У Львові експонуватимуть бойову сокиру часів Київської Русі з інкрустацією у вигляді тризуба
Сьогодні, 05:12
Польща та країни Балтії закликали ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордону з РФ
Сьогодні, 04:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua