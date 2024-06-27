Енергетики попереджають про збільшення періодів вимкнення світла

Навантаження на енергосистему збільшується через обстріли, ремонт енергоблоків АЕС та спекотну погоду

Пікове споживання електроенергії в Україні очікується у липні-серпні. Періоди вимкнення світла збільшаться. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в інтерв'ю «РБК-Україна».

Навантаження на енергосистему збільшується через обстріли, ремонт енергоблоків АЕС та спекотну погоду. Це підтверджує остання декада червня, коли періоди відключень суттєво збільшились. У ДТЕК попереджають, що це ще не межа.

«Ми наближаємося до літнього піку. Пік у нас – липень і серпень. Причина – велике споживання через кондиціонери. Генерація не збільшується, а зменшується через обстріли, і проміжки між подачею світла в будинках, на жаль, збільшуватимуться», – сказав Сахарук.

Раніше генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що наразі внутрішньої генерації електроенергії України не вистачає настільки критично, що навіть максимальний імпорт не розв'язує проблему.