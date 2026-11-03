На Волині селищна рада «закопає» 117 млн грн у скандальний спорткомплекс

Спортивний комплекс на Волині будують уже дев'ять років, проте його готовність становить лише 31%

Торчинська селищна рада Волинської області замовила будівництво спортивного комплексу за 116,88 млн грн. Підряд отримало ТОВ «Волиньекобуд», а аналіз кошторису виявив суттєве завищення цін на низку будівельних матеріалів порівняно з ринковими пропозиціями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розслідування «Наших грошей».

Договір уклали 28 жовтня 2026 року. Будівництво фінансуватимуть із місцевого бюджету, а завершити роботи планують до кінця 2027 року.

Сам спортивний комплекс почали зводити ще у 2017 році. Тоді підряд вартістю 25,58 млн грн отримало ТОВ «Луцьккомунбуд». У 2021 році компанія виграла ще один тендер на 24,82 млн грн після коригування проєктно-кошторисної документації.

Загалом попередньому підряднику виплатили 13,46 млн грн. Після початку повномасштабного російського вторгнення фінансування призупинили. Наразі готовність об'єкта становить лише 31%.

За проєктом, у комплексі облаштують спортивні та тренажерні зали, медичний кабінет і приміщення для реабілітації ветеранів. Також його використовуватимуть учні Торчинського ліцею. Водночас власного укриття в будівлі не передбачено. Найближче захисне приміщення розташоване за 50 метрів.

За підрахунками розслідувачів, орієнтовна переплата лише за переліченими позиціями може перевищувати 2 млн грн. Водночас частину інших матеріалів неможливо порівняти з ринковими цінами через недостатньо детальний опис у документації.

Окремі запитання виникли й до умов закупівлі. Учасники мали підтвердити статус критично важливого підприємства, досвід виконання аналогічних договорів на суму не меншу за очікувану вартість підряду та річний дохід за 2025 рік на рівні щонайменше 90% вартості закупівлі.

Крім того, замовник вимагав наявності визначеної кількості працівників будівельних спеціальностей та низки сертифікатів ISO. У результаті «Волиньекобуд» отримало підряд без конкуренції.

За даними «Наших грошей», компанія належить лучанам Михайлу Шипелику та Андрію Гринчуку. Із 2017 року фірма отримала підрядів на загальну суму 1,22 млрд грн. Головою Торчинської селищної ради є Юрій Кревський, а уповноваженою особою з питань закупівель – Вадим Мельник.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на реконструкцію двох стадіонів у Дарницькому районі Києва спрямували майже 96 млн грн. Журналісти виявили в кошторисах можливі переплати на будівельних матеріалах, які можуть сягати 7 млн грн.