Генсек НАТО виступив із тривожною заявою для українців 

Мета Путіна – залишити Україну холодною та темною цієї зими – Столтенберг

«Найближчі місяці будуть важкими»

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що мета російського диктатора Володимира Путіна – залишити Україну холодною та темною цієї зими. Про це повідомляє пресслужба альянсу.

«Найближчі місяці будуть важкими. Мета Путіна – залишити Україну холодною та темною цієї зими. Тому ми повинні триматися курсу», – сказав він.

За словами генсека, «ми не повинні робити помилку, недооцінюючи Росію».

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«Збройні сили Росії зберігають значні можливості, а також велику кількість військ. І Росія продемонструвала готовність нести значні втрати», – сказав він.

Столтенберг заявив, що «відхід Росії з Херсона демонструє неймовірну мужність українських збройних сил.

«Але це також свідчить про важливість нашої постійної підтримки України», – сказав він.

Нагадаємо, із середини жовтня рашисти атакували об'єкти енергетичної інфраструктури України. Відтоді в Україні запроваджені графіки відключень світла задля стабілізації енергомережі.

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