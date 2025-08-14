Головна Країна Події в Україні
Генсек ООН: РФ можуть внести до списку країн, причетних до сексуального насильства на війні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Генсек ООН: РФ можуть внести до списку країн, причетних до сексуального насильства на війні
Гутерреш висловив «серйозну стурбованість» повідомленнями про насильство
У звіті ООН за 2024 рік зазначалося, що 95% звільнених українських військовополонених зазнавали тортур у російському полоні

Організація Об’єднаних Націй задокументувала численні випадки сексуалізованого насильства, скоєного російськими військовими проти українців. Про це йдеться у щорічній доповіді Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, інформує «Главком».

Згідно з «інформацією, що заслуговує на довіру», російські збройні сили, спецслужби та пов’язані з ними збройні угруповання масово порушують права людини, зокрема щодо українських військовополонених. Постраждалі утримуються у 50 офіційних і 22 неофіційних місцях несвободи як в Україні, так і в Росії.

Зафіксовані випадки включають удари електричним струмом, побиття та опіки геніталій, примусове роздягання та тривале утримання в оголеному вигляді з метою приниження чи вибивання зізнань.

Гутерреш висловив «серйозну стурбованість» повідомленнями про насильство та попередив, що у 2025 році Росію можуть внести до списку сторін, «обґрунтовано підозрюваних у зґвалтуваннях або інших формах сексуального насильства».

Російська місія при ООН у Нью-Йорку відмовилася коментувати доповідь. Генсек також повідомив, що російська влада не співпрацює з його спеціальним посланцем із цих питань.

У звіті ООН за 2024 рік зазначалося, що 95% звільнених українських військовополонених зазнавали тортур у російському полоні. Серед методів катувань – побиття, електрошок, удушення, сексуальне насильство, тривале утримання у болісних позах, імітація страт, утоплення, позбавлення сну та інші жорстокі форми знущань.

У липні понад 40 держав-членів ОБСЄ закликали до незалежного розслідування фактів жорстокого поводження Росії з українськими військовополоненими.

У квітні The Guardian та інші провідні медіа виявили існування щонайменше 29 спеціальних в’язниць, створених Москвою: 18 – на території Росії, решта – на окупованих українських землях. У цих закладах військовополонених і викрадених цивільних систематично катують, зокрема для отримання неправдивих зізнань. Розслідування пов’язує діяльність цієї системи з найвищим керівництвом РФ.

Раніше ми писали, що внутрішній аналіз Організації Об’єднаних Націй підтверджує, що теракт у колонії в Оленівці на окупованій території Донеччини, внаслідок якого у липні 2022 року загинули понад 50 українських військовополонених, був заздалегідь спланованою атакою, здійсненою збройними силами Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на доповідь.

У доповіді ООН зазначається, що обстріл був здійснений термобаричними снарядами типу 30Ф74, що входять до складу боєприпасів 3ВОФ119, які перебувають на озброєнні армії РФ. Один зі снарядів влучив у дах бараку, інший – біля входу, спричинивши потужну пожежу та уламкові поранення серед полонених. Снаряди мали детонатори сповільненої дії, що дозволило досягти максимальної ефективності ураження.

