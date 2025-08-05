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РФ знову сколихнув землетрус

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ знову сколихнув землетрус
Біля узбережжя Камчатки зафіксували землетрус
фото: stuff.co.nz (ілюстративне)

На Камчатці 30 липня стався найсильніший з 1952 року землетрус

Землетрус магнітудою 6 зафіксовано біля узбережжя Камчатки. Про це повідомив регіональний філіал ФІЦ Єдиної геофізичної служби РАН, передає «Главком».

«Відстань від ПК: 234. Глибина (КМ): 64,8. Магнітуда: 6,0», – йдеться в повідомленні в Telegram-каналі зі звітами служби про землетруси, що сталися.

Нагадаємо, на Камчатці 30 липня стався найсильніший з 1952 року землетрус магнітудою 8,8. Підземні поштовхи силою до 8 балів відчувалися і на північних Курилах. Чотири хвилі цунамі частково пошкодили портову інфраструктуру та інші об'єкти.

Також потужний землетрус біля російської Камчатки спричинив високу хвилю, яка сягнула Гаваїв та штатів на тихоокеанському узбережжі США

Раніше The Telegraph писав, що база Тихоокеанського флоту РФ на Камчатці була пошкоджена внаслідок цунамі у Тихому океані, яке спричинив сильний землетрус. Так, причальний фронт однієї з головних військово-морських баз Росії на Камчатці зазнав пошкоджень після потужного землетрусу.

До слова, на російському півострові Камчатка вперше за часи спостережень відбулося виверження вулкана Крашеніннікова. Ще ввечері 2 серпня він викинув стовп попелу на висоту 3-4 кілометри над рівнем моря.

Теги: землетрус росія

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